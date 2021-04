Awed, Simone Paciello/ Il piano infernale di Vera e Beatrice “Fingeremo un flirt!”

Beatrice Vs Awed all’Isola dei Famosi 2021

Simone Paciello alias Awed è finito di nuovo nei guai e mentre la diretta dell’Isola dei Famosi 2021 si avvicina, ecco che le sue donne si sono ritrovate insieme nella capanna che fu di Brando Giorgi al grido di Valchirie. Gli uomini sanno bene che quando le donne si coalizzano non viene fuori niente di buono soprattutto se prendono di mira il loro ‘ex’ e in questo caso Awed ci ha provato prima con Miryea Stabile e poi con Beatrice ma è stato amico, poi traditore, anche di Vera Gemma. A quanto pare le tre non fanno altro che parlare del giovane reo di essere un po’ un mix tra un tenerone e chi, invece, la sa lunga e agisce in strategia.

BEATRICE MARCHETTI E AWED "COPPIA" IN CRISI/ "Mi piglia per cul*", lei "Fidanzata.."

Ma qual è la verità? In questo momento Awed non naviga di certo in buone acque e dopo la puntata di giovedì, il giovane è tornato sull’Isola ed è stato subito assalito da Beatrice perché reo di averci provato con lei e poi di avergliela ‘messa in quel posto’ quando lei gli ha detto di no. Sono queste le parole che la modella ha usato per raccontare a Vera Gemma quello che è successo tra loro stuzzicando la sua voglia di andare a fondo ed indagare.

Beatrice Marchetti innamorata di Awed?/ Prima uscita di coppia: “Sono stata pessima!”

Il piano di Vera Gemma e Beatrice per vendicarsi di Awed

Se da una parte è vero che Awed ha già dimenticato Beatrice provando a ricostruire il suo rapporto con la bella Pupa che, però, se ne sta spesso per conto suo, dall’altra Vera Gemma ha ammesso che sarà difficile resistere senza parlare con il suo grande amico di un tempo nonostante tutto quello che è successo. Il suo primo obiettivo sarà proprio quello di capire cosa è successo con Beatrice perché sicuramente solo lei è in grado di capirlo, ma cosa verrà a galla dal loro avvicinamento? Per il momento tutto tace e Simone Paciello all’Isola dei Famosi 2021 continua a stare sulle sue resistendo alle tentazioni e continuando come parte del gruppo al quale, lo ricordiamo, ha chiesto scusa appena Vera Gemma è stata eliminata.

Awed Simone Paciello/ Ha tradito Vera Gemma, lei lo perdonerà?(Isola dei Famosi 2021)

Proprio in nome di questa unione, Awed ha detto no all’invito dell’attrice a raggiungerla nella sua alcova per mangiare patatine e wurstel ottenuti come ricompensa della sua prova, siglando una sorta di guerra fredda con lei a favore del gruppo. Vera Gemma ha già un piano in mente contro di lui e d’accordo con Beatrice, ha già deciso di fingere un possibile flirt per far morire Awed, le due riusciranno a portarlo in porto entro questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA