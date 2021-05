Awed, Simone Paciello/ Il suo destino nelle mani di Beatrice Marchetti?

Ma siamo sicuri che Awed, Simone Paciello, meriti un posto in finale all’Isola dei Famosi 2021? In molti se lo stanno chiedendo in queste ore perché dove non è arrivata la prestanza fisica, che sicuramente non è il suo forte, sembra pronto ad arrivare il cervello. Da sempre il suo personaggio è stato molto ambiguo e se qualcuno è arrivato a pensare che fosse proprio lui la mente dietro le lite e alcune nomination, altri ancora lo hanno trovato sempre spontaneo e in balia delle sue tante donne (con le quali non ha mai concluso niente) fino ad arrivare a questa semifinale in cui tre naufraghi dovranno andare a casa, almeno sembra, e la probabilità che sia proprio Awed a farlo non è certamente bassa. In molti hanno puntato il dito contro di lui e anche se fosse salvato dai suoi compagni, alla fine sarà il pubblico a decidere, quale sarà il suo destino?

Valentina Persia hot con Awed "Ha svegliato l'ormone"/ Lei "andiamo oltre il bacio!"

Awed è un possibile finalista o sarà uno degli eliminati dell’Isola dei Famosi 2021?

A consolarlo ci ha provato proprio Valentina Persia nei giorni scorsi fingendosi interessata a lui e quindi spronandolo a tentare con lei il suo ultimo approccio all’Isola dei Famosi 2021 ma anche in quel caso le cose non sono andate come previsto. Adesso a complicare le cose ci potrebbe essere una vecchia conoscenza dello youtube ovvero la modella che lui stesso ha spinto verso l’eliminazione, almeno a suo dire, ovvero Beatrice Marchetti colei che gli ha regalato un bel bacio di giuda dopo il suo presunto addio. E se fosse tra loro uno degli scontri di questa semifinale?

