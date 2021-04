Awed, Simone Paciello/ Nel mirino di Vera Gemma, si incontreranno di nuovo?

Awed, Simone Paciello, all’Isola dei Famosi 2021 nel mirino di Vera Gemma

Simone Paciell alias Awed è ormai in balia di una vera e propria crisi di identità all’Isola dei Famosi 2021. Il giovane youtuber che ci faceva sorridere in coppia con Vera Gemma pronto a conquistare le donne dell’Isola, a cominciare da Miryea, sembra ormai non esserci più tanto che dopo l’eliminazione dell’amica attrice le cose non si sono messe molto bene. Awed ha perso il suo sorriso ma si è ritrovato anche solo contro tutti dopo la sfuriata in Palapa e le accuse che lui e Vera avevano rivolti ai capibranco del programma ma poi tutto è finito quando il giovane ha deciso di chiedere scusa a tutti. A quel punto la notizia è arrivata fino a Vera Gemma per bocca di Miryea che, eliminata, ha messo un po’ di zizzania nella coppia di amici rivelando le scuse di Awed quasi come se volesse mettere una toppa ai guai combinati con la sua amica, e ora?

Awed piange per Beppe Braida ma..

Vera Gemma è furiosa con Awed e spera davvero di vederlo presto per poter mettere in piedi la questione scuse per capire meglio cosa è successo e, intanto, parla male di lui con Miryea ed Elisa Isoardi, le sue compagne di avventure nell’Isola della Speranza. Intanto, Awed è sempre più solo e in balia degli eventi e se in parte ha perso anche il sostegno di Gascoigne, dall’altra ha dovuto rinunciare anche a Beppe Braida che in settimana ha lasciato il programma perché i suoi sono risultati positivi al Coronavirus. Riuscirà Awed dopo le lacrime versate per Braida, a ritrovare la giusta verve questa sera in diretta?

