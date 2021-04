Awed, Simone Paciello/ Piange per Ciufoli e consola Gilles Rocca ma…

Awed Simone Paciello consola l’amico Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 ma…

All’Isola dei Famosi 2021 le discussioni non mancano mai soprattutto se c’è in gioco Awed Simone Paciello. Lo youtuber continua a destare dubbi tra il pubblico convinto che il suo modo di fare sia poco legato alla realtà e molto alle macchinazioni e ai sotterfugi. Dove sta la verità? In molti sono convinti che sia proprio lui l’artefice di ogni movimento e ogni lite all’Isola dei famosi 2021 e anche in questi giorni è ancora una volta una conseguenza delle sue azioni quello che succede e non solo nel bene ma anche nel male. Lo youtuber ha avuto il pregio e la possibilità di aiutare Gilles Rocca in crisi perché sente ancora la malinconia di casa e, soprattutto, sente la mancanza della sua Miriam. I due, nonostante la ‘corda’ che li divide, si sono parlati molto in questi giorni e proprio al cospetto del fonico, Awed si è lasciato andare anche alle lacrime.

Awed Simone Paciello/ Dal bacio a Gilles Rocca a quello a Miryea, un po' di vino e..

Awed Simone Paciello allo scontro con Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021

Il giovane youtuber, subito dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2021, ha deciso di parlare con Roberto Ciufoli comunicandogli la sua nomination e non solo. Awed ha girato il dito nella piaga accusando l’attore di essere tornato quello di prima e proprio per questo ha deciso di nominarlo proprio come avrebbero voluto farlo anche altri ma senza successo. Proprio quella frase ha spiazzato l’attore rovinando di nuovo l’atmosfera sull’Isola perché i suoi compagni non hanno gradito questa sua uscita e Roberto è andato alla carica: “Lui mi ha detto che tutti hanno notato che ho fatto un passo indietro rispetto all’atteggiamento easy che ho tenuto in questi giorni…E per questo mi volevate nominare…”. A quel punto Valentina Persia si è scagliata contro Awed accusandolo di aver messo in atto una strategia per minare la credibilità dei Primitivi. L’unica a voler chiarire con Awed è stata Francesca Lodo che, a quel punto, si è sentita rispondere che lui si riferiva ad alcuni naufraghi e non a tutti, risultato? Crisi per lo youtuber.

LEGGI ANCHE:

Beatrice Vs Awed all'Isola "Mi hai usata per i tuoi giochetti"/ Akask: "Sei Falso!"Awed, Simone Paciello/ Il piano infernale di Vera e Beatrice "Fingeremo un flirt!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA