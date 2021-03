Awed, Simone Paciello/ Vera Gemma pronta a tradire Jeda? “Passa di qua quando vorrai fare se*so pesante”

Awed, Simone Paciello, opinionista o naufrago all’Isola dei Famosi 2021?

Awed è già uno dei personaggi di questa Isola dei Famosi 2021. Arrivato dritto dritto dal web e sa semiopinionista del Grande Fratello Vip 2020, il giovane youtuber e influencer adesso ha in mano le redini della sua vita e anche in Honduras però continua a fare l’opinionista parlando e commentando quello che fanno i suoi compagni Burinos ma senza fare molto altro. Gilles Rocca ha provato a fare il fuoco e lui è rimasto a guardare commentando poi l’insuccesso del suo compagno di avventura. Gilles Rocca si è prodigato per iniziare a pescare qualcosa e lui nuovamente è stato un non pervenuto, sembra proprio che Awed sia poco incline al lavoro e molto alle parole che continua a fare soprattutto in coppia con Paul Gascoigne e con Vera Gemma.

Awed e Vera Gemma sempre più uniti: “Passa di qua quando vorrai fare se*so pesante”

Proprio quest’ultima sembra avere un feeling speciale con lui tant’è che se ne è parlato in puntata alla presenza del fidanzato Jeda che ha ammesso di conoscere bene la sua compagna e, quindi, di non essere geloso o preoccupato, almeno per adesso. Lui stesso si è impegnato a commentare, sempre insieme a Vera, la lite tra Daniela e Francesca ammettendo che quest’ultima avrebbe dovuto un po’ tagliare quando ha capito che non si sarebbe arrivati a niente perché la Martani parla all’infinito delle cose. Ciliegina sulla torta è stato ancora uno scambio di battute proprio con la figlia di Giuliano Gemma quando, avvistato Awed appena uscito dall’acqua, prima lo ha preso un po’ in giro parlando di lui come del proprietario dell’Isola e poi lo ha pregato di ripassare quando avrà voglia di fare ses*o pesante. A quel punto il nostro Awed non ha potuto far altro che girare largo e poi tornare a rispondere ‘già la notte non dormo ora ci mancava pure questo pensiero’. I due alla fine si sono abbracciati e si sono sciolti in una fragorosa risata, Jeda sarà ancora tranquillo dopo tutto questo?

