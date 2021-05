Awed squalificato dall’Isola dei Famosi 2021 per bestemmia?/ Fariba rivela tutto…

Awed potrebbe rischiare la squalifica dall’Isola dei Famosi 2021 se la segnalazione fatta da Fariba Tehrani dovesse essere confermata dai filmati della produzione. L’influecer, stando a quello che ha raccontato Fariba durante la diretta della sedicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia. La rivelazion è stata fatta dalla mamma di Giulia Salemi durante il momento delle nomination. “Stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma. Lo so che lui vi sta simpatico, ma no ci si comporta così e poi non fa che dormire e mangiare”, ha detto la Tehrani in diretta. Le sue parole, però, non sono state colte dalla Blasi e dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il popolo dei social, però, attentissimo, ha immediatamente segnalato la rivelazione di fariba.

Awed a rischio squalifica: il web chiede chiarezza all’Isola dei Famosi 2021

Le parole pronunciate da Fariba Tehrani nel corso della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 hanno scatenato la reazione del popolo del web. Il video incriminato ha causato un’accesa polemica sui social con molti utenti che chiedono chiarezza sull’accaduto. Per il momento, tuttavia, non ci sono certezze su quanto dichiarato dalla Tehrani. Tuttavia, la richiesta di chiarezza da parte dei fans del reality potrebbe spingere la produzione a verificare la segnalazione di Fariba. Tutto, dunque, sarà risolto nelle prossime ore o l’argomento resterà in bilico fino a venerdì 14 maggio quando Ilary Blasi condurrà una nuova puntata dell’Isola. Tra i naufraghi, nel frattempo, le incomprensioni continuano come quelle tra Isolde Kostner e Valentina Persia che non riescono a trovare un punto d’incontro.

