Awed “tradisce” Vera Gemma/ Dopo Miryea ora ci prova anche con Drusilla? (Isola dei Famosi)

Sembra proprio che il desiderio di Awed alla fine si sia avverato e che proprio l’influencer sia arrivato all’Isola dei Famosi 2021 per ritrovarsi nel bel mezzo di una liason amorosa. Fino ad ora le cose non gli sono andate molto bene soprattutto perché il suo oggetto del desiderio, fino ad adesso Miryea Stabile, era dall’altra parte dell’Isola e quindi non era possibile nemmeno parlarle se non in diretta (dove si è beccato un due di picche). Adesso le cose sono cambiate perché è arrivata una comunicazione che permette ai due gruppi di avvicinarsi alla barricata e parlarsi e questo non poteva rendere Awed più felice. Spesso è lì, anche con l’amica Vera Gemma, e non solo per ammirare il bel fuoco dei Rafinados, ma anche per parlare con l’ex Pupa che, però, sembra poco interessata a lui. Le cose potrebbero mettersi male adesso che a loro si unirà anche Andrea Cerioli ma l’interesse del giovane adesso sembra essersi spostato su una preda ancora più irraggiungibile, Drusilla Gucci.

Awed e l’amicizia con Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021

Non mancano i siparietti tutti da ridere che vedono Awed protagonista all’Isola dei Famosi 2021 al fianco di Paul Gascoigne. I due continuano a parlare di cibo, lui prova ad insegnargli l’italiano mentre il calciatore continua a raccontare i suoi aneddoti e, addirittura, nei giorni scorsi, ha fatto anche la mappa dei suoi tatuaggi ammettendo che dopo il primo gli altri arrivano un po’ da soli. Awed non ne ha ancora uno ma appena uscirà dall’Isola, se vincerà, se ne farà uno. Non c’è bisogno di dire che anche il siparietto hot con Vera Gemma continua ad andare avanti, i due fanno sorridere e continuano a chiedersi se quelle dell’attrice sono delle vere e proprie avances oppure no ma…quando lo scopriremo?

