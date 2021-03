Awed Vs Francesca Lodo “Senza identità e carattere”/ Lei: “Vergognati, tu e Vera!”

C’è una forte spaccatura nell’ormai ex gruppo dei Burinos dell’Isola dei Famosi 2021 e si palesa in tutto e per tutto nel corso della nuova diretta. Awed ha deciso di chiudere ogni rapporto con Francesca Lodo e, nel corso della nuova puntata, palesa cosa pensa merito al suo comportamento: “Francesca è falsa. Non ha un’identità, non ha carattere, una persona che se domani uscisse di cosa ci ricorderemmo? Delle sue tre ore alla prova della pesca che poi non piglia niente? Si crogiola dietro l’ombra di una persona forte, agli occhi degli altri, come Gilles, però a livello umano Francesca chi è? La valletta di Gilles!” sbotta il ragazzo. Parole dure che lasciano in studio tutti abbastanza stupiti.

Francesca Lodo Vs Awed e Vera Gemma: “Siete ridicoli!”

Francesca Lodo replica alle accuse di Awed: “Il carattere ce l’ho! Qua non c’è una gara a chi fa di più, ma a chi arriva e collabora con gli altri!” Poi è Gilles a prendere parola, essendo chiamato in causa da Awed, per schierarsi dalla parte di Francesca e sottolineare la sua bontà e l’aiuto dato finora. Proprio mentre Gilles dice la sua, Francesca si rivolge ad Awed e Vera Gemma, accusandoli: “Vergognatevi, siete ridicoli!” Ormai tra i naufraghi del gruppo è davvero guerra aperta!

