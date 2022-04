Axel e Edoardo, chi sono i figli di Massimiliano Pani/ Le collaborazioni con la nonna paterna Mina

Massimiliano Pani è il figlio di Mina nato dalla relazione tra la cantante e l’attore Corrado Pani e fratello maggiore di Benedetta Mazzini, figlia della cantante e il giornalista Virgilio Crocco. Massimiliano si è avvicinato al mondo della musica fin da giovanissimo collaborando con Valentino Alfano in due brani inclusi nell’album di sua madre del 1979 “Attila”.

Per quanto riguarda la sua vita privata Massimiliano attualmente vive e lavora a Lugano e ha avuto due matrimoni: il primo con Ulrike Fellrath da cui ha avuto il suo primogenito Axel nato nel 1986 e la seconda volta con Milena Martelli, ex valletta di Ok il prezzo è giusto con cui ha avuto il suo secondogenito Edoardo, nato nel giugno 2004.

Il primogenito di Massimiliano Pani, Axel, è laureato in economia e collabora con sua nonna paterna scrivendo musica e testi di canzoni come “Con o senza te”, “Il frutto che vuoi” ed ha regalo all’uomo la gioia di diventare nonno con sua figlia Alma nata nel 2018. Suo figlio Edoardo invece, studia scienze politiche all’Università Science Po in Francia e nel 2022 si è diplomato in sassofono contralto a Londra.

In merito ad Edoardo Pani, sua nonna materna Sandra durante un’intervista a Repubblica aveva definito suo nipote come: “Una persona cerebrale che si è sempre interessato alla musica fin da quando era bambino” e anche suo padre, durante un’intervista a Rokol aveva parlato della passione di suo figlio per la musica: “Non credo sarà un musicista professionista, ma imparare a suonare il sax gli darà uno sfogo fantastico per la sua anima insieme alla sua carriera professionale e il lavoro che sceglierà”.

