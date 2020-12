Ayda Field, moglie di Robbie Williams / Chi è? La scintilla, la convivenza e poi..

Ayda Field non è solo la moglie di Robbie Williams, ma è anche un volto conosciutissimo nel mondo cinematografico e televisivo statunitense. La classe 1979 è nota per aver interpretato un personaggio della soap opera della NBC Days of our Lives, ma anche per aver recitato in diverse commedie. Il suo volto viene comunemente associato a Blue Collar TV, ma non solo. Ayda Field ha partecipato acome guest star nella sitcom Eve ed è apparsa come Jeannie Whatley in Studio 60 on the Sunset Strip della NBC. Un curriculum niente male per la moglie di Robbie Williams, la cui biografia evidenzia davvero tante risorse. Bella e preparata, simpatica e scaltra, così l’attrice ha stregato una delle star più apprezzate e desiderate nel mondo. Anche se paradossalmente, agli inizi, Ayda sapeva solo vagamente chi fosse Robbie Williams. Ed è bizzarro il fatto che alla fine il cantante si sia innamorato proprio di lei.

Ayda Field, moglie di Robbie Williams e madre dei suoi figli

Dopo una frequentazione lunga tre anni, Ayda Field e Robbie Williams sono andati a convivere. Poi è arrivato il matrimonio, dopo la nascita dei figli. Insieme formano tuttora una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo internazionale. Entrambi famosi, hanno sempre saputo equilibrare il loro rapporto, proteggendolo dalla forte esposizione mediatica e dalla luce dei riflettori. Ayda Field, d’altra parte, ha sempre avuto una sua vocazione. Si è infatti avvicinata al mondo dello spettacolo fin da giovane, spinta da una forte passione per la settima arte. Appassionata di lingue, in particolar modo del turco, Ayda Field ha studiato il francese e imparato persino l’italiano. Grazie alle sue capacità è diventata un volto rappresentativo della tv made in USA, anche se inevitabilmente è stato il matrimonio con Robbie Williams ad aumentare esponenzialmente la sua fama.



© RIPRODUZIONE RISERVATA