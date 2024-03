Ayle a Verissimo: “Eliminazione ad Amici 2024? Non è una sconfitta”/ E sul flirt con Lucia: “È complicato…”

Ayle a Verissimo confessa: “L’eliminazione da Amici 2024 non è stata una sconfitta”

I primi eliminati di Amici di Maria De Filippi 2024 sono stati ospiti nella puntata di oggi di Verissimo. Ayle innanzitutto ha confessato di aver iniziato a soffrire d’ansia proprio all’interno della scuola di Amici: “Ho avuto problemi di ansia in generale ma nella scuola ho scoperto di averli più forti quando cantavo in pubblico. Soprattutto nella seconda parte del programma, ma adesso li controllo meglio.” E sull’esperienza al Serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, che è durata purtroppo molto poco, ha ammesso: “Me la sono goduta”.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, poi, Ayle ha rivelato come ha reagito all’eliminazione di Amici 2024: “Non l’ho vissuta come una sconfitta ma mi è dispiaciuto perché sono riuscito a tenere a bada l’ansia e quindi un po’ di rammarico ce l’ho perché avrei voluto durare più a lungo possibile però sono orgoglioso di me e non rimpiango niente.” E non poteva non menzionare la sua coach Anna Pettinelli. Ha rivelato che nonostante i continui alti e bassi a lei vuole bene: “È stata un’avventura incredibile insieme”

Ayle e Lucia Ferrari di Amici 2024 stanno insieme? Silenzio rotto a Verissimo: “Complicato da spiegare…” Archiviata l’esperienza ad Amici 2024, Ayle guarda al futuro, il suo sogno è quello di continuare a fare musica e vivere di questo. A Verissimo ha confessato che la sua prima fan è la nonna, che lo difende strenuamente sui social: “Mi sostiene sempre e le piace quello che faccio.” Ha aggiunto che è legatissimo alla madre nonostante i litigi continui e che in realtà il rapporto più complicato invece lo ha con il padre perché si vedono poco. di fare questo mestiere e la cosa più bella che posso chiedere.

Spazio alla domanda preferita di Silvia Toffanin ‘come va con l’amore’. Ayle si è sbilanciato su Lucia Ferrari, anche lei allieva di Amici 2024 con cui ha avuto un breve flirt: “In questo momento è complicato da spiegare ho avuto una bella amicizia posso dire questo. Sono contento per questo” Le dichiarazioni del cantante, però, fanno supporre che tra i due ci fosse stato altro.











