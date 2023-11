Ayle fuori da Amici 23 dopo lo scontro con Maria De Filippi/ La foto della fidanzata desta sospetti

Ayle si scontra con Maria De Filippi ad Amici: ecco cosa è successo

Nel daytime che andrà in onda nel pomeriggio di Amici, si è consumato un duro scontro tra Ayle e Maria De Filippi. Tutto è cominciato a causa del richiamo da parte della conduttrice agli allievi, per le condizioni di disordine e di sporcizia che imperversa nella casetta.

Amici 23, Chiara Porchianello eliminata/ La reazione inaspettata della professionista, Giulia Stabile

Ad andarci di mezzo anche l’alunno fortemente voluto da Anna Pettinelli, che ha cercato di giustificarsi affermando che i compagni avessero fatto il suo nome solo per comodità: “Non è stato chiesto un terzo nome dalla produzione. Voi non eravate presenti in quel momento. Io ho chiesto alla produzione di avvisarvi non appena foste tornati. E così è stato. Lo dico perché Ayle pensa sia stata fatta una specie di Massoneria“. Il cantante non ha nascosto di essere seccato ed innervosito dalla situazione.

Angelina Mango: "Queste immagini mi sono rimaste impresse..."/ La verità del nuovo singolo, "Fila indiana"

Ayle fuori da Amici? Il web non si lascia sfuggire un particolare

Le sorti di Ayle nel talent show sono in bilico in seguito al richiamo di Maria De Filippi sulla condotta in casetta. Secondo il web, l’allievo sarebbe già stato cacciato da Amici anche in seguito allo scontro con la conduttrice. Ma come mai sui social esiste questa forte convinzione? A quanto pare, la fidanzata del l’allievo ha pubblicato una vecchia foto di lui al mare scrivendo: “Ti aspetto a casa“. Queste parole hanno insospettito gli utenti portandoli a pensare a un’imminente uscita del cantante livornese.

Amici 23: Mew smette di mangiare e Maria De Filippi diventa una furia/ L'attacco alla classe é virale!

Ovviamente, non ci sono ancora conferme su questo e le parole della fidanzata possono avere diverse valenze. Intanto, sicuramente ieri è uscita Chiara Porchianello che ha rotto il silenzio dopo la sua eliminazione: “Oggi si conclude il mio percorso ad @amiciufficiale. Avrei voluto potesse durare di più, ma esco con serenità, tante nuove informazioni e più consapevolezza su chi sono. Nonostante qualche piccolo rimpianto, so bene che non è la fine di nulla. Grazie di cuore a chi mi ha supportato e incoraggiato, da dentro e da fuori, alla pazientissima redazione, ai professori, a ogni singolo professionista e soprattutto, grazie Maria per l’occasione e le belle parole spese oggi per me. In bocca al lupo ai miei compagni, vi voglio bene, mi mancherete tanto!!Chiaretta“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA