Ayle: “Per me lui é un vero artista…”/ Anticipa il vincitore di Amici 2024?

Amici 2024 di Maria De Filippi, Ayle torna a parlare al web

É il primo tra i cinque eliminati alla competizione tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 2024, Ayle, che intanto rompe il silenzio social sul talent, con Holden in mention.

Concedendosi ad un botta e risposta in una box di domande aperta via Instagram stories, il cantautore Ayle torna a parlare del talent show di Maria De Filippi che lo ha reso popolare in Italia garantendogli visibilità nella programmazione di Amici sulle reti TV e streaming Mediaset. E a chi tra gli utenti nel web gli chiede di descrivere i rapporti intercorsi e intercorrenti con il rivale cantautore ad Amici 2024, Holden, Ayle ammette di sentirsi molto vicino e complice con il figliastro d’arte, possibile vincitore del talent. Tanto che in replica al quesito su Holden l’allievo di Anna Pettinelli uscente di Amici 2024 risponde con una dichiarazione scritta a corredo di un selfie che lo immortala proprio mentre é vicino al figliastro d’arte di Laura Pausini. Come a volere anticipare Holden in qualità di candidato principale al titolo di vincitore alla finale del serale di Amici 2024.

La mention di Holden, dopo l’eliminazione: parla Ayle, eliminato ad Amici 2024

“Un rapporto bellissimo -fa sapere Ayle di tutta risposta incalzato nel web su Holden , ormai ex rivale ad Amici 2024-, siamo molto amici -prosegue poi il cantautore biondo sul collega moro- …un vero artista”. Insomma, sembra proprio che Ayle abbia solo dichiarazioni positive da spendere via social sul conto di Holden. Intanto, il figlio del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, registra un duetto inaspettato insieme al compagno di squadra nei Zerbi-Cele, Petit, sulle note di una cover di Tango di Tananai. E tra le annesse interazioni social molti degli utenti nel web promuovono l’esperimento dell’accoppiata. Benché il talent show abbia diviso le loro strade artistiche rendendoli rivali membri di due squadre tra loro contrapposte, Ayle e Holden potrebbero però molto presto collaborare insieme per un progetto musicale di coppia, visti i rapporti di stima e affetto che li vincolano l’uno all’altro.

