Ayoub/ Chi è il ballerino di Amici 19? Ha preso il posto di Giulia e…

E alla fine è stato Ayoub a prendere il posto di Giulia nella categoria ballo di Amici 19. Chi ha seguito il pomeridiano su Real Time sa bene che il ballerino è arrivato al cospetto di Timor Steffens proprio per suo volere pronto a portare i ballerini tutti allo stesso livello in vista del serale. Cosa è successo a quel punto? Dopo l’eliminazione di Giulia il suo banco vacante è stato messo in palio per una sorta di sfida tra Ayoub e Vincenzo. I due ballerini sono stati in sala a provare e riprovare sotto gli occhi attenti di Timor Steffens che alla fine, convocando anche Federico, ha comunicato a tutti di aver deciso di assegnare la felpa ad Ayoub e dire no a Vincenzo che è tornato a casa per la seconda volta, visto che in passato era stato sconfitto proprio da Federico. Ma chi è Ayoub?

AYOUB E’ IL NUOVO PUPILLO DI AMICI 19?

Il ballerino classe 1996 è di Avezzano ed è già arrivato ad Amici lo scorso anno come sfidante di Valentina Vernia ottenendo un no come risposta. Adesso il ballerino, cresciuto artisticamente nella palestra e scuola di danza “Harmony”, è entrato ad Amici 19 grazie agli esami sostenuti con Timor Steffens che vede in lui un esempio della sua danza, un ottimo ballerino da portare al serale. Ayoub, nome d’arte, B-boy Yuba, e conta molti fan su Facebook e su Instagram dove quasi ogni giorno mostra scene di vita ma, soprattutto, una serie di video e foto della sua vita professionale. Anche sulla sua vita privata si conosce qualche dettaglio e, a discapito delle sue fan, non possiamo non dire che è fidanzatissimo con la bella Gaia.

