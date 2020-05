Ayrton Senna/ Formula 1, 26 anni dalla morte. Montezemolo: “Il più grande rimpianto”

Pubblicità

Sono passati 26 anni dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna, ma il ricordo di uno dei miti della Formula 1 è perfettamente intatto nella memoria degli appassionati di automobili che hanno avuto il privilegio di vedere il brasiliano al volante e anche di chi, non avendo avuto questa opportunità, pure non può che vedere in lui il pilota più forte di tutti i tempi. La sua bacheca di trofei parla chiaro ma sono ancora più chiare le immagini delle sue incredibili imprese al volante, come pure i racconti di chi lo ha conosciuto di persona e che ci ha dunque rivelato tutta l’umanità del campionissimo brasiliano, che si ha lasciato 26 anni fa. Era infatti il 1 maggio 1994 quando Ayrton Senna ci ha lasciato, in seguito al drammatico incidente al volante della Williams sul tracciato di Imola: un vuoto che ancora oggi si sente. Manca infatti a tutti un personaggio dal suo carisma e fascino oltre che magnetismo: Senna infatti anche a 26 anni dalla scomparsa non è solo fonte di ispirazione da seguire per il mondo degli sport motoristici, ma pure è diventato modello e guida per tutti coloro che vogliono fare grandi cose nella propria vita. “Driving to perfection” era uno dei suoi motti preferiti.

AYRTON SENNA, 26 ANNI DALLA MORTE: ANEDDOTO DI MONTEZEMOLO

E a 26 anni dalla comparsa pure sorgono ancora tanti retroscena inediti e curiosità sul personaggio di Ayrton Senna, come quella che ci ha regalato solo qualche settimana fa l’ex numero 1 della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che ha raccontato ai microfoni di Sky Sport 24, di quanto il pilota brasiliano, proprio nel 94 fosse a un passo dal sedersi di fronte al volante della Ferrari. L’ex numero 1 della rossa fino al 2014 non usa mezzi termini nel raccontare la vicenda: “Il mio più grande rimpianto è Senna: venne a casa mia, a Bologna, il mercoledì prima del tragico incidente di Imola. Non solo mi disse che voleva correre a tutti i costi con la Ferrari ma che voleva trovare il modo per liberarsi dalla Williams. Ci saremmo dovuti sentire dopo Imola, sarei stato ben lieto di averlo in squadra, sarebbe stata la ciliegina sulla torta che poi è arrivata comunque con Schumacher”. Possibile una coppia Schumacher-Senna in rosso all’epoca, che sarebbe stato certo un sogno per i fan della Rossa visti i trionfi dei due? “Una coppia Senna-Schumacher? Non avrebbe funzionato, sarebbe stato un gran colpo di teatro ma non buono per la Ferrari” l’opinione dell’ex presidente di Maranello. Nonostante i grandi piani purtroppo però il destino di Ayrton Senna si è deciso in altro modo, ma il suo carisma e il suo esempio rimangono guida perenne per tutti.



