Ayub Saqib, fidanzato Saman Abbas/ “Credo sia viva, sua famiglia mi minaccia ancora”

Il fidanzato di Saman Abbas, il 21enne suo connazionale Ayub Saqib, in questi ultimi giorni sta rilasciando alcune interviste dimostrando di non avere affatto paura per la sua vita. Il giovane è intervenuto anche nel corso della puntata di ieri di Estate in Diretta su Rai1 ed ha detto la sua sul possibile destino della giovane 18enne scomparsa da oltre due mesi: “Io penso sia ancora viva, se fosse successo qualcosa sarebbe già stata trovata da qualche parte”. Per il ragazzo, Saman starebbe “da qualche altra parte”. Tornando indietro, il desiderio del ragazzo resta quello di sposare la 18enne e scappare lontano dalla sua famiglia.

Saman Abbas, fidanzato Saqib/ “Dovevamo sposarci, avevamo provato gli abiti ma…”

Rivolgendosi ai genitori della fidanzata, il giovane, visibilmente molto scosso, ha proseguito ai microfoni della trasmissione di Rai1: “Saman mi aveva detto che mi avrebbero fatto del male però io fino al mio ultimo respiro troverò Saman, riuscirò a trovare Saman”. All’inviato che lo ha confermato, Saqib ha ribadito cosa la fidanzata gli avrebbe detto rispetto alla sua famiglia: “Lei aveva detto che la sua era una famiglia violenta, anche i suoi cugini non sono delle persone serie. Se qualcuno non accetta la loro decisione sono pronti ad uccidere e fare male”.

AYUB SAQIB, FIDANZATO SAMAN ABBAS: LA SUA SPERANZA

Ayub Saqib ha ammesso alla trasmissione di Rai1 di continuare a ricevere ancora minacce dalla famiglia della fidanzata: “I familiari di Saman continuano a minacciarmi, è vero”. Il convincimento del fatto che Saman possa essere ancora viva, ha spiegato l’inviato, deriverebbe proprio dal fatto che le minacce continuerebbe a riceverle ancora oggi. Da qui l’interrogativo del 21enne: ‘perché continuano a minacciarmi se davvero Saman è stata uccisa?’. Tuttavia, per la criminologa Flaminia Bolzan è importante capire il tipo di minacce ricevute dal momento che in un primo momento sarebbero stati minacciati anche i suoi familiari. I parenti della 18enne si sarebbero sin dal principio opposti alla relazione tra la figlia ed il 21enne poiché, a loro dire, avrebbe “disonorato” la loro famiglia. Il giovane è tornato poi a parlare del tipo di rapporto che c’era con Saman: “All’inizio eravamo solo amici, dopo piano piano amore…”. Per lui si è trattato della sua prima storia d’amore importante: “Io ho detto a Saman di lasciare i genitori, l’avrei sposata. E’ stato un colpo di fulmine che mi ha fatto sentire questa ragazza mia per sempre. Saman era molto una brava ragazza per questo mi è piaciuta tanto”. Sul fatto che la famiglia della sua fidanzata volesse che si sposasse con un cugino, Ayub ha commentato: “A Saman non piaceva questo ragazzo, era 12-13 anni più grande di lei”. Durante la loro vacanza a Roma, il 21enne aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo ma c’era il problema dei documenti di Saman. “Non avevamo pensato subito a fare una famiglia, avevo pensato che io lavoravo e lei studiava perché a lei piaceva tanto. Di figli avevamo parlato ma per me era importante che lei studiasse”, ha aggiunto.

