Ayvens arriva in Italia/ 330mila veicoli al servizio della mobilità sostenibile e smart

Ayvens, il nuovo brand globale che mira a diventare leader mondiale della mobilità sostenibile, nato dall’acquisizione da parte di ALD Automotive di LeasePlan, è stato ufficialmente lanciato anche in Italia, che diventa così il settimo paese dei 42 in cui opera il Gruppo ad ospitare la nuova realtà aziendale. L’obiettivo, tanto in Italia quanto negli altri paesi mondiali, è quello di ridisegnare e migliorare la mobilità futura verso l’azzeramento delle emissioni, contribuendo anche alla trasformazione digitale del settore.

Con l’apertura di Ayvens il Gruppo punta a rafforzare la competitività e il posizionamento delle due aziende che sono già presenti sul mercato italiano da 40 anni, con più di 120mila clienti tra aziende, PA, liberi professionisti e privati. Il nuovo marchio diventa, così, una sorta di collegamento tra le due realtà già affermate, mettendo a disposizione di tutti i segmenti di clientela e su tutti i canali, oltre che suoi touch point del Gruppo, la sua flotta composta da 330mila veicoli elettrici multi-marca. Lo scopo di Ayvens è quello di migliorare la vita di tutti i giorni ai numerosi clienti del Gruppo, offrendo una mobilità più semplice, intelligente e sostenibile, grazie a soluzioni di noleggio versatili e adattabili facilmente ad ogni esigenza.

Tim Albertsen: “Con Ayvens plasmeremo il futuro della mobilità”

“Ci aspettano mesi impegnativi ma allo stesso tempo entusiasmanti“, ha dichiarato Philippe Valigny, Managing Director di Ayvens Italia in occasione del lancio del brand sul territorio, “e siamo certi che i vantaggi saranno per tutti, clienti, fornitori, dipendenti e azionisti“. Dicendosi orgoglioso di poter “continuare questo meraviglioso viaggio con un nuovo brand e una nuova identità“, Valigny auspica che “l’energia dei team del Gruppo“, unitamente “al nostro talento“, riescano a produrre “le migliori performance del settore”.

Si unisce ai festeggiamenti anche Alberto Viano, Deputy Managing Director di Ayvens Italia, che sottolinea come il band nasce proprio con lo scopo di “diventare il principale attore globale della mobilità sostenibile” grazie alla “più grande flotta di veicoli elettrici multimarca al mondo, su una flotta totale di 3,4 milioni di veicoli gestiti a livello globale“. Viano ribadisce anche che “l’azienda mira ad aprire la strada verso l’azzeramento delle emissioni nette e a plasmare ulteriormente la trasformazione digitale del settore”. “La nostra azienda“, spiga infine Tim Albertsen, CEO di Ayvens, “è pronta a fare da apripista verso un’ampia diffusione della mobilità sostenibile, grazie all’ampiezza, alla copertura, alla competenza del servizio e all’impegno per l’innovazione che ci caratterizzano. Sfrutteremo la forza della nostra leadership per plasmare il futuro della mobilità e raggiungere l’eccellenza“.











