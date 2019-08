Az Alkmaar, crolla parte dello stadio/ Video, tragedia sfiorata era vuoto

Attimi di terrore per l’Az Alkmaar che ha visto crollare parte del suo stadio, l’AFAS Stadion costruito solamente tre anni fa. Nel pomeriggio di ieri, probabilmente per il vento, ha ceduto una parte del tetto di una delle tribune con il club che ha commentato tramite un video le forti immagini andate in scena, clicca qui per vederle. Lo stadio, con capienza di 17mila posti, ha fatto parlare molto visto che è di recente costruzione e probabilmente sarà aperta un’indagine in merito. Per fortuna parliamo di una tragedia solo sfiorata visto che al momento dell’evoluzione dei fatti l’impianto era completamente vuoto.

Az Alkmaar, crolla parte dello stadio: le parole della dirigenza

A parlare del crollo di parte dello stadio dell’Az Alkmaar c’è anche il direttore generale della squadra Robert Eenhoorn che in conferenza stampa, come riportato da SportMediaset, ha spiegato: “Siamo davvero scioccati per quanto accaduto, ma allo stesso tempo siamo rassicurati che non ci siano dei feriti. Nessuna gara verrà giocata in questo impianto fino a che non avremo la certezza che tutto sia in sicurezza”. Giovedì prossimo l’Az Alkmaar è attesa dal terzo turno di qualificazione di Europa League nel quale avrebbe dovuto ospitare il Mariupol. Difficile pensare a questo punto che la gara si giochi all’AFAS Stadion.

