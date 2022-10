AZIENDA-ITALIA/ Intesa Sanpaolo: il rilancio è nelle Imprese vincenti

“L’Azienda.-Italia – anzitutto nella sua infrastruttura portante di imprese piccole e medie – continua a evidenziare una forte resilienza, mantenendo vitali concrete potenzialità di rilancio”. E’ un segnale di realistica fiducia quello lanciato ieri da Intesa Sanpaolo – per bocca del suo chief economist Gregorio De Felice – in occasione del decollo della quarta edizione di “Imprese Vincenti” . Il “programma di valorizzazione” per le Pmi clienti del principale gruppo bancario italiano è ripartito dall’Area Pergolesi di Milano, con l’intervento – fra gli altri – di Virginia Borla (responsabile People, Business Developement &Control Management di Intesa Sanpaolo) e di Pierluigi Monceri, direttore regionale per Milano, Monza e Brianza. Il tour proseguirà a ritmo serrato: il 19 ottobre a Torino e poi in altri 12 “hub” di Intesa lungo l’intera penisola.

“Imprese vincenti” punta a cogliere e sviluppare le migliori energie imprenditoriali per rafforzare ed accompagnare i segnali di ripresa e consolidamento dell’economia italiana. Lanciato nel 2019, il programma ha subito raccolto l’attenzione di 14.000 PMI italiane che – anche durante la pandemia – hanno deciso di candidarsi al programma e di parteciparvi. Un successo di partecipazione con 500 eccellenze che conferma l’interesse del mondo imprenditoriale ai percorsi di valorizzazione della propria attività e business, per indirizzare e potenziare le proprie scelte strategiche nel contesto attuale. Dopo la fase di autocandidatura e di selezione, attuata da Intesa Sanpaolo e dai partner di progetto –Elite–Borsa Italiana, Bain, Microsoft, Gambero Rosso, Cerved, Nativa e Circularity – è partito ieri da Milano il roadshow di presentazione delle 140 Imprese Vincenti selezionate quest’anno.

In ciascuna delle 14 tappe saranno 10 le imprese presentate come distintive per il proprio territorio: in una fase così delicata e segnata dall’incertezza, far emergere le imprese che sono state capaci di impostare una strategia a medio-lungo termine ‘vincente’ rappresenta un vero modello per il territorio e per l’Italia, terra di PMI e di filiere produttive distintive. Verranno presentate anche aziende eccellenti del settore agroalimentare e di quello impact, facendo emergere le storie imprenditoriali di successo, le leve strategiche su cui puntano le imprese capaci di dedicare energie e ottenere risultati in termini di innovazione e apertura verso i mercati esteri, processi di digitalizzazione, focalizzazione verso obiettivi di sostenibilità e di economia circolare, valorizzazione del proprio capitale umano, creazione o il mantenimento della occupazione in azienda.

Ma perché “Imprese Vincenti”? La banca di cui Carlo Messina è Ceo e Stefano Barrese responsabile della Banca dei Territori in Italia ha concepito il programma mettendo a fuoco il ruolo centrale delle Pmi nazionali nella creazione di valore, benessere, tenuta sociale e sviluppo sostenibile dei territori in cui operano. Stiamo parlando di migliaia di imprese che costituiscono la colonna vertebrale del nostro sistema produttivo, spesso poco conosciute, ma vitali per intere filiere e distretti produttivi: le PMI hanno meno di duecentocinquanta dipendenti, meno di 50 milioni di euro di fatturato, ma rappresentano l’80% della produzione in Italia e il 50% delle esportazioni manifatturiere. Sono proprio le imprese che esprimono – sviluppandolo – il classico ‘saper fare’ dell’imprenditoria italiana così apprezzato all’estero, che veicolano il Made in Italy di eccellenza sui mercati internazionali.

Le “Imprese Vincenti” di Milano e Provincia: dal turismo agli imballaggi

Un primo esempio concreto di questa vocazione tutta italiana lo abbiamo visto ieri a Milano, nella prima tappa del tour che ha visto la premiazione di 10 imprese di Milano, Monza e Brianza che sono state in grado di valorizzare le specificità del territorio in diversi settori traino dell’economia come il turismo, la moda, la salute, la meccanica e l’industria.

La provincia di Milano si distingue in ambito italiano grazie anche all’elevata qualità del capitale umano: nel digitale primeggia grazie alle sue infrastrutture, alle competenze dei cittadini e all’utilizzo dei servizi online. L’elevata propensione di Milano all’innovazione e alla digitalizzazione e la sua alta attrattività sono confermate anche dai suoi primati sul fronte delle start-up innovative. La provincia di Milano si colloca al primo posto della classifica nazionale (con 2.792 ad agosto 2022), con un notevole distacco rispetto alla seconda (Roma con 1.621). Primo posto nella classifica nazionale confermato anche nei brevetti green.

Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo ha voluto ribadire la misssion di questa iniziativa: “L’avvio di questa quarta edizione di Imprese Vincenti testimonia a pieno la nostra fiducia nei confronti delle realtà che realizzano progetti di sviluppo orientati alla transizione ecologica e alle linee guida del PNRR. Continueremo a offrire ogni forma di supporto all’innovazione e alla progettualità favorendo, in particolare, gli investimenti volti ad aumentare l’indipendenza energetica delle imprese e per accrescere l’utilizzo di energie rinnovabili”.

Ecco le 10 imprese premiate

Turismo

• Kel 12 Tour Operator (Sede: Milano) Opera dal 1978 e nasce dal desiderio di alcuni viaggiatori italiani amanti del Sahara di sfruttare passione e conoscenza dei luoghi per promuovere, da allora e ancora oggi, viaggi di conoscenza. Considerato uno dei pochissimi tour operator “puri” rimasti in Italia, con riconosciute capacità innovative, Kel 12 è l’operatore più impegnato nel campo dei viaggi culturali e di ricerca ed uno degli operatori leader nel settore, con oltre 100.000 viaggiatori registrati in banca dati.

• Ten Group (Sede: Milano) Nasce con l’obiettivo di abbinare il bello al buono, dando vita a “Cocciuto”, un format in grado di offrire la qualità a 360 gradi. Nel nome stesso del brand, ideato da Michela Reginato e Paolo Piacentini, è racchiusa la sua filosofia, ovvero l’ostinazione nel portare avanti un’idea di ristorazione basata sull’eccellenza delle materie prime, degli ambienti e del servizio. https://www.cocciuto.com

Salute

• Corman (Sede: Lacchiarella) Attiva nel commercio e nella produzione di articoli sanitari, di medicazione, farmaceutici, medicinali ed igienici.

• Ultraspecialisti (Sede: Milano) Centro servizi di Telesalute nato nel 2016 seguendo le linee guida ministeriali sulla Telemedicina. Ha creato una piattaforma web based in cloud e data driven, paziente-centrica (per B2C, B2bC e B2B), in grado di erogare consulti medici specialistici attraverso un algoritmo ed un device medico certificato in classe IIA ed il supporto di un Customer care per supportare persone più fragili e meno digitalizzate. Il focus sull’innovazione di processo in sanità permette di abbattere le barriere di accesso alle cure e garantire un outcome che risponda sempre ai bisogni di salute.

Moda

• Dolly Noire (Sede: Milano) Azienda che opera nel mercato moda streetwear. Caratterizzata da un design riconoscibile e una comunicazione originale e una community solida, Dolly Noire è riuscita a diventare una realtà affermata nel mercato italiano che oggi punta ad internazionalizzarsi.

• Modes (Sede: Milano) Fondata nel 1971, è oggi una realtà omnichannel e multimarca unica, che propone ai clienti più esigenti una destinazione dallo stile distintivo, patria della moda lungimirante e dello stile italiano. Spaziando dall’abbigliamento da donna a quello da uomo fino a quello per bambini, l’ampio ed eclettico mix di marchi giustappone maison iconiche ed etichette di nicchia con lo stesso impegno per il lusso e la creatività.

Meccanica

• Bancor (Sede: Milano) Azienda specializzata nel disegno e nella produzione made in Italy di scanner intelligenti capaci di leggere ed estrarre automaticamente i dati da diverse tipologie di documenti inseriti (assegni, pagamenti, banconote, documenti d’identità, F24, ticket, lotterie, etc) per automatizzare tutti i processi di Front e Back Office che richiedano l’inserimento di dati dei documenti in qualsiasi sistema operativo.

• Bruschi (Sede: Abbiategrasso) Da oltre 70 anni si occupa di produzione industriale nell’ambito della pressofusione di leghe di zinco. Nel tempo l’azienda si è distinta per l’efficienza, la precisione realizzativa, la capacità di ascolto dei propri clienti e la spinta innovativa: sia nell’aspetto progettuale che in quello tecnologico. L’approccio verticale integrato di Bruschi alla pressofusione delle leghe di zinco, fatto non solo di industria ma anche di servizi, affiancato alla capacità di versatilità e innovazione, permette all’azienda di accettare nuove sfide ogni giorno.

Industria

• Novacavi (Sede: Peschiera Borromeo) Fondata nel 1975 come azienda privata indipendente e ancora oggi di proprietà della stessa famiglia, Novacavi è specializzata nella progettazione e produzione di cavi elettrici speciali impiegati nelle condizioni più varie ed estreme. Da sempre focalizzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni tecnologicamente avanzate, con la propria linea Aquancable, cavi per ambienti marino e subacqueo, Novacavi testimonia concretamente l’impegno dedicato a soddisfare le crescenti esigenze della Blue Economy e dei progetti ad elevato livello tecnologico ad essa collegati.

Imballaggi

• Botta EcoPackaging (Sede: Trezzano sul Naviglio) E’ una family company che si occupa di scatole ed imballaggi in cartone ondulato da oltre 75 anni. L’azienda è stata fondata nel 1947 da Alfonsina Botta, passando poi al figlio Floriano che oggi è affiancato dai suoi figli Flavio e Lara. Divenuta parte del Gruppo Ondulati Maranello nel 2007, la Botta EcoPackaging ha ora a disposizione due ondulatori e 10 linee di produzione distribuite in 4 sedi nel Centro-Nord Italia per realizzare ogni tipo di imballaggio in cartone ondulato.











