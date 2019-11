AZIENDA ITALIA / Mobilità sostenibile: Renzo Sartori (Number1) “Logistico dell’anno”

Renzo Sartori, presidente di NUMBER1 Logistics Group, ha ricevuto oggi il premio “Il logistico dell’anno” al termine del convegno “Orizzonti e sfide della logistica di oggi e di quella che verrà” organizzato da Assologistica assieme alla sua divisione Assologistica Cultura e Formazione e al magazine Euromerci presso l’auditorium Giò Ponti di Assolombarda a Milano. Ad essere premiato nella sezione “Innovazione in Sostenibilità Ambientale” il progetto “Ridurre 100 viaggi all’anno”.

“Quando si parla di sostenibilità è importante tradurre le parole e le buone intenzioni in fatti concreti” ha commentato Renzo Sartori (a sinistra nella foto con il presidente di Assologistica Andrea Gentile). “Noi lo abbiamo fatto con il progetto Ridurre 100 viaggi all’anno, un progetto che continua a regalarci grandi soddisfazioni. Ricevere questo prestigioso premio del resto è un riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto in una doppia direzione, quella dell’innovazione e quella della sostenibilità ambientale. La logistica del futuro, ma anche quella del presente, non possono evitare di fare i conti con la sostenibilità, tema peraltro che si lega in maniera indissolubile a quello dell’innovazione. Non si possono mettere in campo pratiche sostenibili se non si investe in innovazione, questo è un dato di fatto. L’innovazione fa parte del patrimonio culturale di NUMBER1 Logistics Group e quindi puntare sulla sostenibilità si è rivelata un’evoluzione naturale del nostro lavoro. Concludo con un particolare a mio avviso molto significativo: abbiamo voluto misurare concretamente l’impatto di tutta questa operazione, in modo che diventasse evidente a tutti che una logistica sostenibile non è soltanto utile per l’ambiente, ma è anche conveniente per tutti i player coinvolti. C’è il rischio infatti che le parole lascino il tempo che trovano, soprattutto da quando la sostenibilità è un argomento molto di moda. I numeri però parlano chiaro: grazie a questo progetto abbiamo registrato un risparmio di 60 bilici l’anno che si traduce in una riduzione del 58% delle emissioni di Co2. Ecco allora che di fronte ai numeri tutto diventa di colpo molto più concreto”.

“Ridurre 100 viaggi all’anno” è il progetto che Number1 Logistics Group porta avanti con uno dei suoi Grandi Clienti, il Gruppo Bauli. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di ottimizzare la logistica riducendo le emissioni. In accordo con Bauli si è studiato l’effetto positivo dovuto al fatto di poter usufruire, con NUMBER1, di due linee di confezionamento sull’asse Nord-Sud (una a Verona e una Caserta), mentre in precedenza ne veniva utilizzata una sola. In questo modo si è evidenziata la maggiore saturazione del prodotto e dell’imballo non allestito trasportato nella tratta da Verona a Caserta.

Ecologistico, software di ECR che misura e calcola le emissioni, ha analizzato i numeri del progetto evidenziando un risparmio di 60 bilici l’anno che ha portato ad una riduzione del 58% di emissioni di Co2, del 56% di emissioni di PMx, per una diminuzione complessiva di circa 100 viaggio l’anno.



