AZIENDA-ITALIA/ Turismo, logistica, tecnologia: a Torino le “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo

E’ approdato a Torino – nella sua seconda tappa – il roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese, esempi di eccellenza aziendale in un contesto sempre più sfidante.

Dopo l’incontro inaugurale dello scorso 10 ottobre, a Milano la tappa di ieri – presso il grattacielo-simbolo del gruppo sotto la Mole – ha ospitato le dieci “Imprese Vincenti” piemontesi e sarde che si sono distinte per innovatività e radicamento sul territorio e per i loro progetti di investimento in piani di rilancio e trasformazione che seguono le direttrici del PNRR.

Le aziende premiate sono intervenute, raccontando la propria storia aziendale, le scelte strategiche messe in atto che hanno consentito una crescita e uno sviluppo, ma soprattutto hanno messo in luce le azioni di innovazione sviluppate: Delphina (Palau, SS), Grand Hotel Bristol (Stresa, VB), e Surrau (Arzachena, SS), attive nel comparto turistico; Propagroup (Rivoli, TO), operante nel settore degli integratori logistici di protezione merci; Bridge (Burolo, TO), strutturata nelle soluzioni per l’elettronica e la microelettronica; Eurofork (Roletto, TO), che lavora nell’ambito dell’automazione intralogistica; Tekfer (Beinasco, TO), specializzata nel sistema di segnalazione ferroviaria; Stemaplast (Paulilatino, OR), che opera nelle industrie bioplastiche; Coesa (Torino), impegnata nel settore energie rinnovabili; Aurora (Torino), attiva nella gioielleria di alto di gamma.

Le aziende sono state premiate in virtù dei piani di rilancio e trasformazione e per i risultati raggiunti in termini di digitalizzazione e competitività, sostenibilità e transizione ecologica, innovazione, ricerca e istruzione, welfare e salute.

Anche nella tappa di Torino è stata coinvolta la Direzione Regionale della Banca, nella persona di Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo che ha confermato come le imprese vincitrici si siano distinte perché “Hanno mantenuto la propria competitività e dimostrato di saper reagire con coraggio ai contesti di difficoltà investendo su progetti innovativi per rendere più efficienti i processi e migliorare la qualità dei prodotti, anche in ottica di riduzione del proprio impatto ambientale. Innovazione e tematiche Esg vanno di pari passo e sono sempre più parte della cultura della piccola e media impresa italiana: per questo le valorizziamo tra i parametri per migliorare rating, accesso al credito e condizioni.

Oggi la priorità è offrire consulenza e soluzioni finanziarie che aiutino le imprese a ripararsi dal caro energia e delle materie prime, ma l’obiettivo è arrivare all’autonomia energetica in un percorso virtuoso di sostenibilità del business. Come prima banca italiana, sentiamo forte il dovere di guardare oltre questa fase di incertezze sostenendo anche con misure

straordinarie le esigenze di liquidità e stimolando gli investimenti strategici delle nostre aziende.”

Parlando delle Pmi che vengono premiate con il programma ‘Imprese Vincenti’, Cappellari ha evidenziato che “sono imprese che riescono anche nella difficoltà a crescere, a essere leader di mercato, a competere nel mondo, anche contro grandi big company, e questo grazie agli investimenti e all’innovazione che sono in grado di attuare anche nei momenti più difficili”.

A conferma delle parole di Cappellari sull’innovatività del tessuto produttivo piemontese oltre alle storie delle aziende premiate, anche i dati di scenario della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, presentati durante l’incontro.

Il Piemonte infatti primeggia per intensità di ricerca e sviluppo: con un dato che ha toccato un nuovo massimo storico nel 2019 (ultimo dato disponibile a livello territoriale), si colloca al 2,27% del PIL. L’unica altra regione italiana ad aver superato la soglia del 2% è l’Emilia Romagna, le altre sono sono intorno o sotto l’1% come Valle d’Aosta e Sardegna che scontano il contenuto peso del settore manifatturiero nei loro territori.

Sui risultati del Piemonte determinante è stato proprio il contributo delle imprese, che spiegano quasi l’80% della spesa complessiva in R&S della regione. Sempre il Piemonte emerge nelle classifiche per addetti impiegati in ricerca e sviluppo ogni mille abitanti: nel biennio 2019-2020 questo indicatore ha toccato un nuovo record, pari a 7,7, di poco superiore alla Lombardia (7,4) al Veneto (7,3), anche se inferiore ai valori raggiunti in Emilia-Romagna, saliti in poco tempo a quota 10,1.

Le elevate risorse investite in ricerca e sviluppo sono impiegate nell’introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto o di processo, il 52,6% delle imprese piemontesi l’ha fatto e questo contribuisce a tenere alta la competitività della regione sui mercati internazionali, risultano più attardate Valle d’Aosta (33%) e Sardegna (37,8%), penalizzate da un sistema innovativo meno diffuso nel territorio.

Crescono nella regione sabauda anche le startup innovative: al termine del secondo trimestre del 2022 alla sezione speciale del Registro delle Imprese ne risultavano iscritte 14.621, 259 unità in più rispetto al trimestre precedente. Con 790 startup innovative, il Piemonte si posiziona al sesto posto in Italia; presenta inoltre un’incidenza del 4,02% sulle nuove società di capitale della regione 1 , una percentuale superiore alla media italiana (ferma al 3,77%); Valle d’Aosta e Sardegna ne contano rispettivamente 23 e 231.

Appuntamento alla prossima tappa del tour, dedicata alla digitalizzazione, il prossimo 9 novembre a Cuneo, sempre con un confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

Le “Imprese Vincenti” della Provincia di Torino e della Sardegna

Integratori Logistici per la protezione dei manufatti e delle merci:

– Propagroup (Rivoli, TO). Ricerca, sviluppo, progettazione, produzione e distribuzione di prodotti innovativi per la conservazione, la preservazione e la protezione di ogni tipo di manufatti e merci durante i trasporti e gli stoccaggi. Obbiettivo principale è quello di fornire degli integratori logistici in grado di mantenere intatti il valore e la qualità dei manufatti e delle merci fino alla consegna al destinatario finale.

Turismo:

– Delphina (Sede: Palau), è una catena di proprietà sarda, gestisce hotel cinque e quattro stelle, residence e ville nella costa nord della Sardegna, tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara. Si contraddistingue per una ospitalità autentica vicina al territorio e per

l’approccio rispettoso verso l’ambiente. Un modo di fare turismo riscontrabile sin dal suo primo anno di fondazione nel 1992, dall’architettura a basso impatto ambientale diffusa in ampi parchi verdi. Il modello di gestione privilegia le risorse locali, l’artigianato, il comparto agroalimentare locale.

– Grand Hotel Bristol (Stresa, VB) è parte integrante della Zacchera Hotels, primo gruppo alberghiero del Piemonte nonché una delle principali catene alberghiere italiane. Nasce da una tradizione familiare iniziata nel 1873 e che da quattro generazioni si è focalizzata nell’ospitalità e

nella cultura dell’accoglienza, promuovendo il Lago Maggiore come meta d’appeal internazionale.

– Surrau (Sede: Arzachena; SS). Le Cantine Surrau dominano una proprietà di oltre 60 ettari di terreno ricoperta in buona parte da vigneti. Il progetto interpreta la cantina come luogo di lavoro che

trasforma un prodotto della terra attraverso processi resi visibili, che ne garantiscono genuinità e qualità. Il progetto architettonico nasce da una ricerca armoniosa tra costruzione e natura. L’edificio è infatti caratterizzato da una sequenza di facciate trasparenti e muri in pietra locale che si fondono con la terra.

Electronics and Microelectronics:

– Bridge (Sede: Burolo, TO), Partner Tecnologico per la fornitura di soluzioni per l’elettronica e la microelettronica, capace di progettare e produrre sistemi propri o conto terzi, Bridge nasce nel settore

della distribuzione di sistemi per la microelettronica. Nel primo anno di attività avvia il settore Manufacturing, per la produzione e costruzione di parti meccaniche e micromeccaniche. Nel 2019 diventa Partner di importanti Società internazionali per la costruzione di macchine. Ad oggi Bridge esporta in mercati Internazionali grazie alla rete di distributori ed installatori e nel 2023 punta ad installare 50 sistemi, per un 30% di export.

Automazione intralogistica:

– Eurofork (Sede: Roletto, TO). Con più di vent’anni di esperienza nel settore della movimentazione automatica, oggi il gruppo Eurofork è presente in tutto il mondo come punto di riferimento nella produzione di sistemi di movimentazione automatici per magazzini automatizzati. La combinazione tra know-how e costante sviluppo tecnologico consente all’azienda di evolversi e promuovere

l’automazione in nuovi campi. Oggi l’azienda, con applicazioni vendute in 93 Paesi, è punto di riferimento per i maggiori System Integrators mondiali e si posiziona tra i primi produttori di

handling devices e shuttle system all’avanguardia.

Industrie Bioplastiche:

– Stemaplast (Sede: Paulilatino, OR). Nata nel 1997 è azienda leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione di imballaggi in materiale bio-plastico e plastico con particolare specializzazione nella realizzazione di imballaggi flessibili, packaging alimentare e non. Opera in tutto il territorio nazionale, rispondendo al soddisfacimento delle esigenze del mercato della GDO. Le proprie fabbricazioni si caratterizzano e si identificato in prodotti altamente performanti: in termini di qualità, con processi produttivi conformi a stringenti standard e in termini di sostenibilità, con strategie che prediligono la tutela dell’ambiente.

Gioielleria Alto di Gamma:

– Aurora (Sede: Torino). Da oltre 100 anni, azienda leader nella produzione e commercializzazione di strumenti di scrittura, carta, pelletteria ed orologi. Non sono cambiati i valori che hanno reso l’mpresa internazionale nel suo settore: la passione per la bellezza e lo stile, unita alla cura per la qualità sin nei minimi dettagli, simboli del Bello e Ben fatto in Italia. Fra le grandi del mondo, Aurora resta l’unico marchio autenticamente italiano nel suo campo. Unica azienda italiana, ed una delle poche al mondo che crea e segue internamente tutte le fasi di produzione, incluso il pennino, vero cuore della stilografica.

Energia:

– Coesa (Sede: Torino), Energy Service Company certificata, rappresenta un interlocutore unico per l’efficientamento del cliente. Progetta, realizza e verifica l’efficienza raggiunta per pubbliche amministrazioni, condomini e industrie. Fotovoltaico, batterie, pompe di calore, cogenerazione, isolamenti, sistemi di intelligenza artificiale applicati al risparmio energetico e ricerca sono al centro del business.

Sistema Segnalazione Ferroviaria:

– Tekfer (Sede: Beinasco, TO). Fondata nel 1982, opera nell’ambito del Segnalamento Ferroviario ed è stata una delle prime aziende italiane ad introdurre l’elettronica SIL4 (Safety Integrity Level, ossia il livello massimo di integrità delle funzioni di sicurezza) nel mondo ferroviario contribuendo di fatto all’innovazione tecnologica dell’intero settore. La continua attenzione alle nuove tecnologie e alle nuove tecniche di progettazione ha consentito alla Tekfer una costante evoluzione ed espansione nonché di affermarsi come azienda leader nel segnalamento ferroviario.











