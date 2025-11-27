Duro colpo sulle azioni di Nvidia che ha perso punti importanti nella borsa di Wall Strett. La colpa? Delle scelte di Google.

Momenti bui a Wall Strett per Nvidia, che ha perso molte azioni dopo che secondo alcune indiscrezioni, Google, uno dei suoi clienti più affermati, starebbe investendo miliardi di dollari nei semiconduttori per l’intelligenza artificiale di proprietà Alphabet.

In prima battuta il colosso dei chip avrebbe registrato un duro -7%, per poi recuperare (almeno in parte), a metà giornata una buona parte di percentuale, attestandosi al -4%. Ma a risentirne sono state anche le aziende appartenenti al gruppo Nvidia, vediamo chi.

Duro colpo sulle azioni Nvidia: cos’è successo?

Le azioni Nvidia hanno registrato una contrattazione negativa del 7% e poi sono riuscite ad attestarsi al –4%. Chi segue Wall Strett ha accusato un duro colpo, con forti ripercussioni anche sugli altri colossi appartenenti allo stesso gruppo.

Alphabet è stata l’unica di aver tratto un rialzo, il +0,7%, mentre il data center CoreWeave ha perso il 2,3%, Oracle l’1,1% e Super Micro Computer, costruttore di server, il 2,6%.

Nelle ultime ore gli investitori hanno appurato un crollo del valore delle quote di capitale dell’azienda americana, e il motivo sarebbe associato alle scelte di Google e sui metodi per potenziare Gemini 3.

Google preferisce i TPU ad Nvidia

Per potenziare Gemini 3, il gigante di Mountain View avrebbe scelto di investire nei tensor processing unit (TPU), sostituendo i chip attualmente costruiti da Nvidia. Una decisione simile avrebbe fatto perdere molte azioni al colosso dei semiconduttori.

Le indiscrezioni giunte al Financial Times, includendo le prime analisi degli esperti, presuppongono che Gemini 3 possa superare la fama del software di OpenAI, ChatGPT.

A peggiorare la posizione di Nvidia è rivelazione della testata The Information, secondo cui Google avrebbe avviato delle trattative (o sarebbe intenzionata a farle), per convincere molte aziende a passare ai TPU e lasciare i chip del colosso americano.

Questo significherebbe far perdere ad Nvidia il 10% annuo dei suoi ricavi, con grandi conseguenze nella borsa di Wall Strett.