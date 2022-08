Azioni Tod’s/ Movimentano Piazza Affari ottenendo un +20,47%

Oggi a Milano spiccano le Azioni Tod’s. Il 3 agosto l’Opa, ufficialmente lanciata da Diego della Valle guadagna addirittura il 20,29%. Nello specifico, DeVa Finance presenta l’Offerta pubblica di acquisto volontaria, come detto dall’azienda stessa, addirittura del 25,5% del capitale contribuito alla società, tenuto da DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

Lo scopo di questa operazione è il delisting, nonché la rimozione del titolo azionario dall’Euronext Milan. Il tutto sembra procedere abbastanza bene in quanto le Azioni Tod’s oggi, 3 agosto 2022, alle ore 10:53, guadagnano il 20,47%.

Azioni Tod’s si fanno notare: il futuro di Opa di Della Valle

In precedenza le Azioni Tod’s subiscono lo stop per il troppo rialzo, poi di nuovo l’inserimento nelle negoziazioni con il raggiungimento del +20% ed è proprio in questo modo che le azioni movimentano La Borsa Valori Italiana di Milano (Piazza Affari).

Il motivo di questo movimento è l’annuncio del comunicato di Diego Della Valle & C. dell’Offerta pubblica di acquisto (Opa):

“DeVa Finance….rende noto di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria…finalizzata a: acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Tod’s…pari a complessive n. 8.453.727 Azioni rappresentative del 25,55% del capitale sociale dell’Emittente… e ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Delisting”).

Quindi verrà pagato corrispettivamente €40 per singola azione, ottenendo un premio del 20,37% (33,23 euro) rispetto al costo ufficiale delle Azioni Tod’s prima della data del comunicato.

Le ragioni dell’Offerta pubblica di acquisto si spiegano così: “L’obiettivo della mossa è fare un grande investimento per “valorizzare i singoli marchi del Gruppo (i.e., Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay), dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa. Attraverso tale strategia, l’Offerente intende rafforzare il posizionamento dei suddetti marchi nella parte alta del mercato della qualità e del lusso, con un elevato livello di desiderabilità.”

