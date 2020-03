Azmoun al Napoli?/ Calciomercato, occhi sull’attaccante iraniano dello Zenit

Il calciomercato Napoli segue le tracce di Sardar Azmoun. E’ una delle ipotesi per l’attacco dei partenopei, che ha già chiuso l’affare Andrea Petagna – acquistato a gennaio, ma lasciato alla Spal fino al termine della stagione – ma ha bisogno di un giocatore che prenda il posto di Arkadiusz Milik. Il polacco è destinato a non rinnovare il contratto che lo lega al club, dunque a luglio sarà venduto e Cristiano Giuntoli è già al lavoro per provare a individuare il suo sostituto. Tra le varie opzioni spicca anche quella legata all’iraniano classe ’95, che a febbraio 2019 si è trasferito allo Zenit San Pietroburgo: nel campionato russo Azmoun gioca praticamente da sempre perché già nel 2013, quando aveva 18 anni, era passato al Rubin Kazan e da lì è poi finito al Rostov per due stagioni e mezza, mettendosi in luce con 20 gol nella Premier League russa e tornando alla base nel 2017. Nell’anno e mezzo passato allo Zenit, Azmoun ha fatto coppia offensiva con Artem Dzyuba dimostrando di poter essere un fattore: soprattutto in Europa League l’attaccante ha avuto ottimi numeri attirando le attenzioni delle big, e il Napoli si può iscrivere alla corsa.

AZMOUN AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, SI SEGUE L’IRANIANO

Della possibilità che Sardar Azmoun finisca al Napoli parla oggi il Corriere dello Sport: il profilo è quello di un calciatore di progressione, bravo a partire da lontano e arrivare a concludere grazie a una straordinaria velocità. Un attaccante di manovra se così vogliamo chiamarlo, simile a Dries Mertens ma più portato a giocare centralmente rispetto a quelle che sono le origini del belga. Il quale resterà con tutta probabilità all’ombra del Vesuvio, e dunque con l’iraniano potrebbe formare una coppia di attaccanti piccoli sconfessando di fatto quella che era stata la scelta di puntare su un centravanti d’area di rigore; la concorrenza non sarà indifferente perché, appunto per quello che ha mostrato nel corso della sua esperienza in Europa, ha attirato tante attenzioni su di sé. Nel girone di Champions League, concluso con una clamorosa eliminazione all’ultima giornata, Azmoun ha segnato 2 gol; non si tratta di un attaccante capace di mettere 20-25 gol stagionali ma, al fianco di Mertens e con Petagna a dare una mano, potrebbe essere – con un paragone anche abbastanza forzato – quello che anni fa per il Napoli era stato Ezequiel Lavezzi.



