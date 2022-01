Azmoun alla Juventus?/ Calciomercato: potrebbe essere lui il sostituto di Chiesa

L’infortunio rimediato da Federico Chiesa contro la Roma potrebbe realmente aprire la strada al trasferimento di Sardar Azmoun alla Juventus in questa sessione di calciomercato invernale. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, i bianconeri starebbero pensando al ventisettenne iraniano di proprietà dello Zenit San Pietroburgo per ovviare all’assenza del calciatore italiano, costretto ad operarsi saltando quindi il resto della stagione.

Il profilo di Azmoun piacerebbe inoltre molto a mister Massimiliano Allegri che, insieme con i dirigenti, avrebbe deciso di sostituire Chiesa adattando altri elementi già presenti in rosa come Moise Kean o Dejan Kulusevski, il quale sembrava destinato a partire ma che ora dovrebbe quasi certamente restare a Torino. In scadenza di contratto a giugno del 2022, ovvero al termine dell’annata calcistica in corso, Azmoun può giocare sia da prima che da seconda punta.

CALCIOMERCATO: AZMOUN ALLA JUVENTUS PER IL POST CHIESA

Le chances di vedere Sardar Azmoun alla Juventus in questa finestra di calciomercato invernale potrebbero dunque aumentare con il passare dei giorni. Lo Zenit non è un club che ha bisogno di denaro e quindi bisognerà vedere se i bianconeri riusciranno a convincere i russi a privarsi anticipatamente di un loro giocatore. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda lo status di extracomunitario di Azmoun, casella che dovrebbe essere ricoperta da Douglas Costa al momento del suo rientro dal prestito al Gremio.

