José María Aznar suona la sveglia all'Europa: "La libertà non è gratis". Il monito ai partiti e ai politici: "Meloni è il leader che serve all'Ue"

AZNAR SUONA LA SVEGLIA ALL’EUROPA

Dopo decenni di “letargo strategico” in cui ha vissuto l’Europa, è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità: il richiamo arriva da José María Aznar, ex premier spagnolo che negli ultimi tempi è tornato a far sentire la sua voce per provare a ‘risvegliare’ l’Occidente.

La “libertà non è gratis“, la pace duratura non è una realtà garantita, tutto ciò è un’illusione che sta svanendo, quindi l’Europa deve imparare che la libertà ha un prezzo, cioè impegno, rischio e sforzo. “L’Europa ha scelto la comodità a scapito del potere. Ha rinunciato allo sforzo, all’innovazione, al rischio, a tutte le condizioni che rendono possibile la libertà“, scrive nell’editoriale pubblicato dal Giornale.

Il riferimento è all’ombrello americano. Infatti, pagare il prezzo della libertà per Aznar vuol dire investire di più nella difesa, che ritiene una “assicurazione esistenziale“: sembra costosa finché non c’è pericolo, ma diventa vitale quando una minaccia appare.

In ballo non ci sono interessi economici da difendere, non solo, perché in gioco c’è la civiltà occidentale nel suo insieme per l’ex primo ministro spagnolo, secondo cui bisogna riformare il modello di crescita per renderlo più dinamico, premendo meno burocrazia, più libertà economica, più investimenti e produzione.

LA DEBOLEZZA DELLA DEMOCRAZIA EUROPEA

Aznar non mette in guardia l’Europa solo da minacce esterne, i problemi sono anche interni: anche deterioramento istituzionale e conflitti interni mettono a rischio la democrazia.

Per Aznar una vera democrazia ha bisogno di tre condizioni: rispetto delle leggi e della Costituzione, opinioni forti e difese con passione, disponibilità al compromesso, senza portare le divisioni all’estremo. Invece, l’ex premier spagnolo denuncia quanto fatto da molti leader che hanno usato la politica come arma di scontro interno, disperdendo energie in lotte elettorali e identitarie.

“In molte democrazie europee si verifica una sorta di paradosso: ciechi di fronte alle minacce esterne, molti leader hanno sperperato un grande capitale di energia collettiva alimentando lotte interne per mero calcolo elettorale“, scrive sul Giornale.

IL RICHIAMO AI PARTITI E AI LEADER POLITICI

La polarizzazione è una malattia democratica, che è forte in Europa e in generale nell’Occidente, col rischio di una degenerazione in violenza. Il politico individua le cause nell’indebolimento dei partiti come istituzioni, che si trasformano in semplici “marchi” attorno a cui si raccolgono tribù politiche unite dall’odio per l’avversario.

La soluzione per Aznar sta nel rafforzamento dei partiti, in un dibattito più costruttivo, ma chiede anche a media e leader di avere un ruolo educativo. L’unità si può trovare proprio nella diversità secondo il politico spagnolo, perché non vuol dire eliminare i conflitti o pensarla tutti allo stesso modo: in una società libera, l’unità è la capacità di agire insieme nonostante le differenze, trovando compromessi che tengano conto delle divergenze.

Non manca una sferzata ai leader europei, perché per uscire dal letargo e affrontare polarizzazione e minacce, servono politici capaci di responsabilità e visione. Infine, Aznar indica in Giorgia Meloni un esempio di leader europea che incarna lo spirito di cui c’è bisogno: determinazione in politica estera e posizioni forti in ambito europeo.

“Sono lieto di poter affermare, in un contesto come questo, che, sia per i suoi orientamenti in politica estera sia per le sue posizioni europee, la presidente Meloni mi sembra un chiaro esempio del tipo di leader di cui l’Europa risvegliata avrà bisogno per essere libera“, conclude Aznar.