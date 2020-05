Aztechi così combattevano epidemie/ Preghiere e regole per il re “Non essere stupido”

Pubblicità

Nella storia dell’Uomo ciascuna civiltà ha avuto un approccio diverso alle crisi che si è trovata ad affrontare al fine di adattarsi altrimenti in caso contrario è stata distrutta: e da alcuni recenti studi, connessi anche alla pandemia da Coronavirus che il mondo sta vivendo, è emerso come gli Aztechi avessero delle regole davvero originali nel caso in cui si diffondessero delle pestilenze anche se poi è noto come una delle più floride e misteriose popolazioni della civiltà pre-colombiana e che si sviluppò in quello che è l’attuale Messico fu sterminata non solo dal contatto con gli spagnoli ma anche dal vaiolo “importato” proprio dai Conquistadores e dai soldati che dal Vecchio Continente portarono dunque morte e malattie. Dai suddetti studi infatti è emerso che gli Aztechi non erano infatti affatto degli sprovveduti nell’affrontare delle epidemie: prima di quella di vaiolo che salvò gli spagnoli da una rovinosa disfatta militare e che consentì di ribaltare le sorti di una guerra che Hernan Cortés e i suoi stavano perdendo, infatti le regole che la popolazione doveva seguire erano molto curiose e tra queste c’erano anche raccomandazioni che riguardavano anche i re ed erano del tipo “Non essere stupido” o “Non causare tristezza o paura, spaventando la popolazione”, senza dimenticare anche i suggerimenti di cercare di unire il popolo, farlo divertire e aiutare ciascuno a trovare il proprio posto in modo che quando “il Signore estinguerà anche tu, tutti ti piangeranno”.

ECCO COME GLI AZTECHI COMBATTEVANO LE EPIDEMIA

Se un re non seguiva queste regole e se il suo regno causava più sofferenze del dovuto o di quante fossero necessarie, allora la popolazione invocava Tezcatlipoca, ovvero il Dio della Notte nella mitologia azteca, chiedendo la morte del sovrano e che lui stesso sperimentasse anche gravi sofferenze, mancanza di cibo e di cure e tutte le più pesanti punizioni come paralisi, cecità e infezioni. Questo perché gli stessi Aztechi prendevano molto seriamente le responsabilità del leader che doveva essere innanzitutto un condottiero morale in tempi di contagio: di fronte a una pestilenza un re deve rispondere con grazia, non dicendo cose stupide, non confondendo i suoi sudditi e cercando di non far piangere nessuno. E per quanto riguarda il resto della popolazione? La popolazione pre-colombiana credeva che il miglior modo per fronteggiare il pericolo fosse rivolgersi al già citato Tezcatlipoca, riconoscendo in lui il divino potere di debellare quella peste e chiedendogli di riflettere su quali possano essere le conseguenze più spiacevoli nel “worst case scenario” della sua vendetta e cosa sarebbe accaduto se le tenebre fossero calate per sempre distruggendo i suoi fedeli e le loro città.

LEADER MORALI, PREGHIERE E MEDICI: POI ARRIVO’ IL VAIOLO E…

Questo avvenne con successo per diversi secoli presso gli Aztechi prima che l’incubo del vaiolo portato dagli spagnoli li decimasse, rendendo vana la cultura medica dei loro curatori, le preghiere e l’affidarsi a un leader morale: anzi l’epidemia si diffuse rapidamente stando a quanto sappiamo e nei 70 giorni in cui durò nella città di Tenochtitlan sterminò quasi la metà dei suoi abitanti, incluso l’imperatore Cuitlahuac, mentre quelli che sopravvissero, debilitati nel fisico oltre che nel morale, furono facilmente sopraffatti dai Conquistadores. Senza l’epidemia, tuttavia, difficilmente Cortés e i suoi sarebbero riusciti a mettere in ginocchio l’intero impero Azteco dato che questo si era sempre caratterizzato per eccellere non solo dal punto di vista dell’ingegneria edile ma pure nell’arte militare: dove non poterono gli stratagemmi degli spagnoli e la forza bellica degli invasori riuscì invece l’Orthopoxvirus (ovvero il virus del vaiolo). Ecco quale è il potere dei nuovi virus e delle malattie che ancora non conosciamo, e la storia ci offre tantissimi casi come quello degli Aztechi: e se la storia stessa è anche “magistra vitae” da questa vicenda anche noi oggi nel 2020 qualcosa dovremmo imparare…



