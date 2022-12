Azzedine Ounahi / Calciomercato, Fiorentina e Torino sulla stellina del Marocco

Azzedine Ounahi è tra i giocatori che più si è contraddistinto nell’exploit del Marocco ai Mondiali di Qatar 2022, infiammando inevitabilmente il calciomercato, al punto tale che potrebbe dar vita ad una sfida tutta italiana tra Torino e Fiorentina. Il classe 2000, attualmente in forza all’Angers, ha giocato tutte le partite della nazionale marocchina risultando sempre tra i migliori in campo per qualità e quantità. Nello scacchiere tattico del CT Walid Regragui, il giovane nativo di Casablanca gioca da mezzala destra con Amallah sul lato opposto e il viola Amrabat in cabina di regia.

Nell’Angers, invece, Ounahi è il trequartista nel 4-2-3-1 disegnato da Gérald Baticle, giocando all’occorrenza anche da esterno alto nel 4-4-2. Una duttilità che porta ancora più interesse verso il marocchino, che dalla sua ha già 47 presenze in Ligue 1 e dopo aver centrato il primo anno una salvezza abbastanza tranquilla con i bianconeri, in questa stagione l’Angers è ultima con otto punti dopo quindici gare, distante cinque lunghezze dall’ipotetica salvezza. Una situazione di classifica che potrebbe giovare le squadre interessate alla corsa al centrocampista classe 2000.

CALCIOMERCATO, SFIDA FIORENTINA-TORINO PER OUNAHI

Secondo Fichajes tra i club interessati a Azzedine Ounahi c’è il Barcellona, intenzionato ad arricchire un parco centrocampisti dalla linea verde con l’innesto del giocatore dell’Angers. Il Barça non è l’unica squadra della Liga su Ounahi, dove c’è anche forte il Sevilla: il club lusitano ha già in rosa due suoi connazionali nonché super protagonisti di Qatar 2022 come il portiere Bono e l’attaccante En-Nesyri, autore delle reti degli africani nelle partite contro Canada e soprattutto Portogallo.

Un’altra società che potrebbe convincere Ounahi con la carta dei connazionali è la Fiorentina. Le prestazioni sublimi di Amrabat nel cuore del centrocampo marocchino, tra i migliori per rendimenti dell’intera rassegna qatariota, vanno a compensarsi con la qualità e il dinamismo del classe 2000. Un acquisto che porterebbe una Fiorentina sempre più “Made in Marocco” ad alzare il tasso tecnico-tattico della propria zona nevralgica del campo. Infine c’è anche il Torino di Ivan Juric, alla ricerca di un centrocampista anche in vista dell’ormai quasi certa cessione di Sasa Lukic, serbo uscito anzitempo dal Mondiale e che sembrerebbe ai ferri corti dopo le recenti dichiarazioni.

