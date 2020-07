AZZOLINA ALLA CAMERA SU RIAPERTURA SCUOLE 14 SETTEMBRE/ Diretta video: test e aule…

Appuntamento alla Camera dei Deputati a partire dalle 12 per Lucia Azzolina: la sua informativa urgente riguarderà la riapertura delle scuole che tanti attacchi sta costando alla ministra dell’Istruzione. L’esponente M5s dovrebbe illustrare alcuni dei punti che andranno a comporre il protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, in discussione tra Viale Trastevere e le parti sociali. Nella bozza redatta finora, come riportato da Rai News, il piano del Miur prevede test sierologici a tappeto per il personale docente e non docente prima dell’inizio delle lezioni. Anche per gli studenti sarebbe prevista l’ipotesi di test a campione, gratuiti e da effettuare su base volontaria. Inoltre ad ogni istituto sarebbe assegnato un medico specialista di sorveglianza. Mentre il coordinamento verrebbe garantito da un tavolo permanente tra il ministero dell’Istruzione, il ministero della Salute e i sindacati di riferimento.

AZZOLINA ALLA CAMERA SU RIAPERTURA SCUOLE 14 SETTEMBRE

La ministra Azzolina è stata ferma in questi giorni nel ribadire che le scuole riapriranno per tutti, in sicurezza, il 14 settembre. Ma tra i nodi da sciogliere resta ancora quello degli spazi necessari a garantire il distanziamento tra gli studenti. Alcune ipotesi parlano della necessità di aggiungere almeno 40mila aule rispetto a quelle esistenti. Così com’è ancora da valutare la possibilità di potenziare il corpo docenti per dividere gli scolari in gruppo numericamente meno folti. Quel che è certo è che il tempo stringe: settembre è ormai alle porte e ancora migliaia di ragazzi, e i loro genitori, non conoscono come si snoderà il prossimo anno scolastico. A dare manforte alla compagna di partito è Federico d’Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, che sui social interviene: “Tutto il governo sta lavorando per rispettare l’impegno di riportare gli studenti in classe a settembre. Garantire l’istruzione e la formazione dei nostri giovani e ragazzi è per noi un punto fondamentale. Noi lavoriamo, non perdiamo tempo a polemizzare”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA