Azzolina degli Azzoni Avogadro, chi è la mamma di Alvina Verecondi Scortecci/ Imprenditrice e…

Azzolina degli Azzoni Avogadro: ecco chi è la mamma di Alvina Verecondi Scortecci

Azzolina degli Azzoni Avogadro è la mamma di Alvina Verecondi Scortecci, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. La contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro appartiene a una famiglia aristocratica di Treviso e, insieme alla propria famiglia, gestisce Villa Verecondi Scortecci che porta avanti da anni con grande successo. Sposata con Alvin Verecondi Scortecci, ha avuto tre figli: Alvina, naufraga a L’Isola dei Famosi 2024, Lorenzo e Vera. Insieme alla figlia Alvina Verecondi Scortecci, ha deciso di avviare un’attivista aprendo la villa nobiliare all’ospitalità.

Fratello Khady Gueye, chi è/ "Siamo arrivati in Italia quando avevo solo 6 anni. Mio padre ci ha voluti…"

La villa che la contesse gestisce insieme alla figlia nel cuore del Veneto si trova a Colle Umberto, in provincia di Treviso ed è considerata una bellezza di lusso dei territori di Venezia e Cortina d’Ampezzo.

Azzolina degli Azzoni Avogadro e l’attività di famiglia

Villa Verecondi Scortecci è considerata una dimora di lusso che la famiglia della contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro molto frequentata in Veneto per vari eventi. “Un unico amore, per la casa e per la terra, spinsero la contessa Azzolina e sua figlia Alvina ad aprire la villa di famiglia all’ospitalità, riadattando tre appartamenti e tre suite oltre all’organizzazione di matrimoni, eventi, shooting fotografici e molto altro“, si legge sul sito web dedicato all’attività.

Isola dei Famosi 2024, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: incontro tra famosi e non famosi

All’attività, la contessa Azzolina e la figlia Alvina dedicano molto tempo ed energie. Nel 2014, infatti, hanno restaurato totalmente la villa che è stata poi inserita nella lista delle ville storiche del Veneto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA