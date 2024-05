Azzolina degli Azzoni Avogadro, chi è la mamma di Alvina Verecondi Scortecci/ la figlia: “Donna fortissima”

Alvina Verecondi Scortecci, chi è la mamma Alvina degli Azzoni Avogadro: “Mia madre è una donna fortissima”

Ci sarà spazio anche per missioni e sorprese nella puntata di questa sera dell’Isola dei famosi 2024 e faranno il loro ingresso anche Juliana Moreira, la signora Stefania mamma di Edoardo Franco e Azzolina degli Azzoni Avogadro, chi è la mamma di Alvina Verecondi Scortecci? Appartenente ad una famiglia aristocratica di Treviso è sbalzata agni onori del gossip per la partecipazione della figlia Alvina Verecondi Scortecci all’Isola dei famosi 2024. Sposata con Alvin Verecondi Scortecci ha avuto tre figli Alvina, Lorenzo e Vera.

Per capire meglio chi è la mamma di Alvina Verecondi Scortecci, Azzolina degli Azzoni Avogadro possiamo riportare la descrizione che di lei ha fatto la figlia durante la scorsa puntata del reality di Canale5 quando ha ricevuto la sorpresa proprio dalla donna: “Mia madre è una donna fortissima. Facciamo tutto insieme: è la mamma più bella e affascinante del mondo. Mi manca in tutto: è speciale per me”

Alvina e la mamma Azzolina dedicano molto tempo ed energie alla villa che hanno restaurato di recente che è stata poi inserita nella lista delle ville storiche del Veneto e sul loro sito web come biglietto da visita si legge: “Un unico amore, per la casa e per la terra, spinsero la contessa Azzolina e sua figlia Alvina ad aprire la villa di famiglia all’ospitalità, riadattando tre appartamenti e tre suite oltre all’organizzazione di matrimoni, eventi, shooting fotografici e molto altro.”

Sbarcata sull’Isola dei famosi 2024, Azzolina degli Azzoni Avogadro la mamma di Alvina Verecondi Scortecci non ha risparmiato delle battute: “Mia figlia qui ha una vista meravigliosa, quando si sveglia al mattino. Desideravo portare una bottiglia per brindare tutti insieme ma, per regolamento, non si può portare sull’Isola cibo e bevande, quindi ho qui con me un vestitino e la fotografia di un ricordo speciale di noi due.”

