Azzolina degli Azzoni Avogadro, mamma di Alvina Verecondi Scortecci/ Sorpresa all’Isola dei famosi 2024?

Azzolina degli Azzoni Avogadro, la mamma di Alvina all’Isola dei Famosi 2024?

Azzolina degli Azzoni Avogadro, la mamma di Alvina Verecondi Scortecci, potrebbe sbarcare in Honduras per fare una sorpresa alla figlia nel corso della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 in onda oggi, lunedì 29 aprile 2024. Alvina, sin dal suo primo giorno da naufraga, ha colpito tutti per la forza fisica e mentale che ha dimostrato dalla prima prova. A sostenerla, dall’Italia, c’è proprio mamma Azzolina che, con la figlia, non solo gestisce la villa nobiliare di famiglia ma ha instaurato un rapporto di grande complicità e, ad oggi, è la sua prima fan.

Perché Pietro Fanelli si è ritirato all'Isola dei Famosi 2024?/ Ritorno a sorpresa: "Ultimo confronto con…"

Il pubblico dell’Isola dei Famosi 2024 ha già avuto modo di conoscere la mamma di Alvina che, arrivata sull’Isola con la sua classe ed eleganza, si è messa subito in gioco dimostrando di riuscire a vivere anche in condizioni difficili come quelle che vivono i concorrenti del reality show. Come tutti i concorrenti, anche Alvina ha nostalgia della famiglia e, questa sera, potrebbe riabbracciare un pezzo importante del suo cuore.

Autur e Khady puniti all'Isola dei Famosi 2024: "Occultato spray al gruppo"/ Lei furiosa: "Sono stufa!"

Alvina riabbraccia la mamma all’Isola dei Famosi?

Tre naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024, nel corso della sesta puntata in onda questa sera, vivranno un momento speciale per l’arrivo delle mamme. Come annunciato dal comunicato ufficiale del reality, infatti, tre mamme, questa sera, potranno riabbracciare i rispettivi figli e tra queste mamme potrebbe esserci proprio la mamma di Alvina.

L’incontro tra Alvina e la sua mamma è uno dei più attesi dal pubblico del reality show di canale 5 per la forza che, entrambe, in situazioni diverse, hanno già dimostrato. Forti, coraggiose e determinate, Alvina e la sua mamma avranno modo di rivedersi e riabbracciarsi questa sera regalando ai telespettatori una grande emozione? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Isola dei Famosi 2024, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: Pietro contro i naufraghi, sorpresa per Stoppa

© RIPRODUZIONE RISERVATA