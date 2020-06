AZZOLINA, PANNELLI DI PLEXIGLASS TRA I BANCHI/ “Per ripartire anche tensostrutture”

Pubblicità

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in videoconferenza col premier Giuseppe Conte per due ore, ha lanciato le prime proposte concrete per la ripartenza della scuola a settembre, se la pandemia di covid-19 continuerà ad essere “calante” come in queste ultime settimane che hanno rassicurato dopo la grande emergenza. E alcune idee sembrano già destinate a far discutere: “Abbiamo preso in considerazione due opzioni,” ha ipotizzato la ministra. “La prima parte dal presupposto di un contagio “meno veloce” e la seconda, invece, una situazione epidemiologica che necessita di mantenere misure di distanziamento“. Dunque come previsto a seconda dello sviluppo della diffusione del coronavirus anche nei prossimi mesi, per garantire sicurezza agli studenti si potranno prevedere “pannelli in plexiglass nelle aule a compartimentare i banchi e pensare a tensostrutture e opere di edilizia leggera nelle aree esterne degli istituti scolastici“. Idee che dunque richiederebbero un profondo intervento sull’edilizia scolastica.

Pubblicità

AZZOLINA: “ARCHIVIATA L’IDEA DEI DOPPI TURNI”

“Non penso siano possibili doppi turni, sdoppiamenti delle classi“, ha aggiunto la ministra dunque respingendo i suggerimenti del Comitato ministeriale per la ripartenza presieduto da Patrizio Bianchi, “guardo piuttosto a una rimodulazione dell’unità oraria”. Azzolina dunque giudica non praticabile l’idea di spalmare le lezioni su più turni, mentre per prevenire possibili problemi respiratori al posto delle mascherine si potrà pensare ad utilizzare delle visiere. Vedremo quali proposte saranno portate effettivamente avanti: nel corso della videoconferenza con la ministra dell’Istruzione il premier Conte ha voluto sottolineare la sua posizione riguardo le polemiche che hanno investito la didattica a distanza: “Abbiamo tutti imparato qualcosa in questi mesi di videolezioni“, ha sottolineato il presidente del Consiglio, “ma ci sono state distorsioni. Le famiglie non erano preparate, alcune non disponevano di dispositivi elettronici sufficienti. Questo è il futuro, io ho un figlio piccolo ed è impossibile staccarlo dal cellulare. Fino a quando tutto il Paese non avrà un accesso gratuito a internet, però, la Didattica a distanza continuerà a evidenziare il divario digitale che già esiste“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA