Azzolina “scuola riparte 14 settembre”/ “Aspetto sindacati per regole”: ira famiglie

Il Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina prima di volare a Milano per partecipare al tavolo tecnico con l’ufficio scolastico regionale, ha introdotto ancora una volta il “tema” della riapertura delle scuole nell’intervista ai giornali appartenenti al Quotidiano Nazionale (Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione): «Le condizioni per tornare ci sono. Le famiglia, i ragazzi, i docenti, il personale, tutti vogliono rientrare a scuola. Noi vogliamo riaprire le scuole». Si riparte il 14 settembre, nonostante le polemiche dei sindacati e nonostante le moltissime perplessità riguardo i lavori sull’edilizia scolastica e in generale tutti gli adeguamenti alle norme espresse dal Comitato Tecnico Scientifico. «Anche il personale vuole tornare a scuola. Ricordo a Bergamo la gioia negli occhi di docenti e collaboratori scolastici per il primo giorno degli esami di Stato. Si sono appena conclusi e sono stati un grande risultato con cui abbiamo ufficialmente iniziato a riaprire le scuole a giugno, tutti vogliono tornare in presenza», spiega ancora la Ministra Miur ai taccuini del QN.

AZZOLINA CONTESTATA A MILANO: IRA FAMIGLIE E DOCENTI

Ma è sul fronte sindacati che la sfida a distanza resta tale: dopo le critiche della Cgil che hanno espresso il loro “niet” alla riapertura della scuola a settembre stante le condizioni attuali, la Ministra Azzolina rimarca nell’intervista la necessità di un nuovo tavolo per dirimere tutte le distanze: «Non perdiamoci nelle polemiche. Siamo impegnati notte e giorno per la ripartenza e perché il 14 settembre il corpo docente sia al completo. Assieme agli uffici scolastici regionali, ai dirigenti scolastici, agli enti locali. Ci sono scuole già pronte, altre più in difficoltà, le aiuteremo una per una. Non basta lanciare allarmi senza proporre soluzioni, bisogna lavorare tutti insieme. E bisogna farlo adesso». In maniera ancora più esplicita, la Azzolina aggiunge «Con i sindacati dobbiamo chiudere il protocollo di sicurezza per settembre. Noi siamo pronti da due settimane, stiamo aspettando loro. Va chiuso al più presto». Il fattore tempo è decisivo, con il mese di luglio ormai quasi andato e con il 14 settembre che si avvicina a grandi passi: in merito ai locali alternativi alle classi e all’ipotesi di usare cinema, teatri o prefabbricati nei cortili delle scuole, la Ministra spiega «sono tutte ipotesi in campo». Passi avanti sui banchi innovativi “multi-funzione”: «Ci stiamo lavorando con il commissario straordinario Arcuri. Il bando per il loro acquisto pronto». Fuori dalla scuola milanese in cui farà visita stamane la titolare del Miur un gruppo di docenti, famiglie e associazioni scolastiche protestano per i tempi lunghi e i dubbi ancora non risolti dal Governo sulla riapertura delle scuole: «vogliamo una scuola in presenza, perché è un diritto».



