AZZURRA DE LOLLIS, CHI È FIGLIA SANDRA MILO/ “Alcune sue colleghe mi hanno delusa dopo la sua morte…”

Non sono mancate delle note polemiche nell’intervista di Azzurra De Lollis a Verissimo. La figlia di Sandra Milo si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nello studio di Silvia Toffanin. «Alcune tv e fotografi non hanno avuto molto rispetto. Non riuscivo neppure a entrare in chiesa. Mi stavano per far cadere, non riuscivo nemmeno a passare». Ma Azzurra De Lollis ha rivelato: «Ho ricevuto molte più testimonianze d’amore dalla gente comune che dai colleghi. Anche se era benvoluta da tutti, non ha ricevuto i tributi che meritava. Alcune sue colleghe con cui ha lavorato, che hanno parlato di lei ovunque, non erano in chiesa e non hanno neppure mandato un fiore. Mi sono dispiaciuta per lei, non è che io mi aspettassi niente. Lei è sempre stata una donna generosa e buona, mai invidiosa».

MAURIZIO COSTANZO, UN ANNO DOPO LA MORTE/ Enzo Iacchetti: "La sua scomparsa mi ha distrutto"

Azzurra De Lollis ha ringraziato Maria Grazia Cucinotta e Pino Insegno a Verissimo: «Sono le uniche persone che sapevano della malattia della mamma e che si sono subito attivate dopo averlo saputo». A proposito di personaggi pubblici, ha colto l’occasione per ringraziare Mara Venier ed Eleonora Daniele che erano presenti al funerale, così come Sabrina Ferilli e Gianni Sperti per i messaggi privati. Riguardo i funerali, la figlia di Sandra Milo ha raccontato che avrebbe preferito una funzione privata: «Non volevo neppure la camera ardente in Campidoglio, mia sorella mi ha spiegato che nostra madre meritava un saluto pubblico». (agg. di Silvana Palazzo)

ILONA STALLER "HO DENUNCIATO MIO FIGLIO PER SALVARLO"/ "Ci volevano insieme all'Isola dei Famosi ma..."

Azzurra de Lollis, chi è la figlia di Sandra Milo: dal “miracolo” alla nascita a quel rischio durante un attentato

Azzurra De Lollis, terza figlia dell’indimenticabile attrice Sandra Milo, è nata dal matrimonio tra la showgirl e Ottavio De Lollis. La sua nascita nel 1970 è stata fin da subito avvolta da un velo di mistero ed un presunto miracolo dato che Azzurra sarebbe nata priva di attività cardiaca e muscolare. Sandra Milo ha raccontato la disperazione e il momento critico in cui suor Costantina, pregando la fondatrice dell’ordine, Madre Maria Pia Mastena, avrebbe favorito il miracoloso ritorno alla vita della neonata, avvolta in una copertina bianca.

LUDWIG KOONS, CHI È IL FIGLIO DI ILONA STALLER/ Lei: "Diventava aggressivo per la dipendenza dalla droga"

La vita di Azzurra de Lollis è stata poi messa nuovamente a dura prova: nel 1985, è stata coinvolta in un attentato all’aeroporto di Fiumicino, dove è riuscita ad uscirne indenne. Dopo aver frequentato il Dams di Roma Tre, Azzurra ha condiviso il set con Sandra Milo nel film drammatico “Nel Cuore di Una Vita” nel 2007, condividendo con la madre un sogno che cullava da tempo.

Azzurra de Lollis, figlia di Sandra Milo: il rapporto speciale con la madre e il vuoto dopo la sua scomparsa

Sulla vita privata di Azzurra de Lollis non sembrano esserci molte informazioni. Non è chiaro se abbia un marito o un compagno. Tuttavia, nel 2018, in una puntata di Domenica Live ha raccontato qualche dettaglio in più sul suo rapporto con la madre, esprimendo gratitudine verso mamma Sandra Milo per averle insegnato a essere meno intransigente e a riscoprire la dolcezza che si nascondeva dentro di lei.

E’ stata proprio lei, insieme a suo fratello Ciro, a comunicare la sua morte il 29 gennaio 2024: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA