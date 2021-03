Azzurra diventa suora in Che Dio ci aiuti 6?/ Dalla morte di Guido a Can Yaman, tutto cambia

Azzurra Leonardi suora oppure no? Questo è l’interrogativo che ci perseguita ormai da settimane da quando, proprio in Che Dio ci aiuti 6, si è detta pronta a prendere i voti. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi questa sera è chiamata a superare un’altra prova, ovvero trovarsi davanti ad un sexy barista dalle fattezze di Can Yaman, e solo a quel punto capirà davvero se le sue intenzioni sono da confermare o era solo un modo per scappare alla sua vera vita. I fan sono pronti a vederla suora anziché vederla con un altro uomo ma le ‘vie del Signore sono infinite’ e per Azzurra tutto potrebbe cambiare. Proprio sei anni fa abbiamo conosciuto la giovane come una ragazza viziata che viveva un rapporto conflittuale col padre fino a quando proprio Suor Angela non l’ha invitata a pensare agli altri prima che alle sue esigenze facendole aprire gli occhi anche sullo studio che forse non era proprio adatto a lei.

Azzurra Leonardi suora in Che Dio ci aiuti 6?

Ma è nella seconda stagione che Azzurra, rimasta al Convento, e ancora in conflitto con il padre che si spinge oltre rischiando di far chiudere, che conosce Guido, un professore universitario di diritto, che prende in custodia Davide, il figlio che l’ex moglie ha affidato alle cure di suor Angela in punto di morte, con Azzurra pronta a fargli da tata. I due si innamorano e, dopo una serie di problemi e litigi, finiscono per sposarsi. Le cose non sono andate come previsto e la giovane torna al Convento, avendo ereditato l’intero edificio, portandosi dietro un terribile lutto. Il marito Guido e il piccolo Davide sono morti in un incidente stradale e adesso lei vuole vendere tutto. Le cose cambiano nel corso della quinta stagione e Azzurra non solo non venderà ma rivelerà di voler diventare suora, almeno fino a questo finale in onda questa sera, lo farà davvero?



