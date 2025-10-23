Azzurra e mamma Tiziana sbarcano in finale a Io Canto Family 2025: super esibizione per vincere il montepremi?

Azzurra Devalle e mamma Tiziana approdano in finale a Io Canto Family: lo sprint assieme ad Ermal Meta

Prosegue il viaggio musicale di Azzurra e mamma Tiziana a Io Canto Family. La semifinale ha premiato la coppia, che è riuscita a conquistarsi un posto nella puntata decisiva di stasera. Cosa ci riserveranno madre e figlia in vista della finale? Ermal Meta, con cui hanno splendidamente duettato sulle note di “Bohemian Rhapsody”, le ha caricate a dovere per la finale di Io Canto Family.

Allora chissà se Azzurra e mamma Tiziana hanno davvero fatto tesoro dei suoi consigli per compiere il balzo decisivo in classifica. E’ stata una settimana di esercitazioni e grande entusiasmo per la coppia, pronta a godersi il passo finale di Io Canto Family.

Azzurra Devalle e mamma Tiziana sognano il montepremi di Io Canto Family: la finale ora è realtà

La coppia piace tanto anche al pubblico dei social, come si evince dai commenti positivi postati in rete dopo le esibizioni a Io Canto Family. Tra le più apprezzate c’è stata indubbiamente quella sulle note dei Ricchi e Poveri, con Sarà perché ti amo. Una performance frizzante e avvolgente, con l’iconico brano che ha conquistato tutto lo studio.

Sempre durante la semifinale, Azzurra e Tiziana hanno deliziato il pubblico con il brano Amor, regalando grande energia sia in studio che a casa. Ora l’ultimo step per realizzare il sogno e portarsi a casa un montepremi da ben cinquantamila euro. Azzurra e sua mamma Tiziana riusciranno a trionfare? Appuntamento fissato per questa sera, attorno alle 21.25 circa, su Canale 5. Madre e figlia sono pronte a superarsi e a sorprendere ancora.