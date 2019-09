B. B. King/ Storia di un uomo e della sua Lucille

B.B. King compie oggi 94 anni. O meglio li compirebbe, perchè anche se il suono della sua Lucille non si è mai spento, lui ci ha lasciato nel 2015 dopo una carriera lunga e piena di successi. Che significa pieni di musica e passione, perchè B.B. King in fondo al successo non badava molto. Anche se la sua personalità non era certo di quelle che passano inosservate, con quella corporatura imponente e quella voce che sembrava risalire a fatica per la gola, graffiante e autorevole. Giacche sgargianti, bracciali e anelli d’oro, ad adornare polsi e dita guizzanti sulla chitarra, a far da contraltare alla monumentalità statuaria della figura di B.B. King, collocato al centro del palco su una sedia che – francamente – nessuno avrà troppo invidiato. Eppure musicalmente il peso di quell’uomo era leggero, e le smorfie iconiche che accompagnavano le note che si sprigionavano dalle corde della sua chitarra gli conferivano un che di fiabesco, quasi giocasse a meravigliare un pubblico di bambini. E di bambini di tutte le età in tanti anni ne meravigliò parecchi. B.B. King è stato anche inserito al sesto posto nella classifica (piuttosto discutibile per certi aspetti, a dire il vero) dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi a cura di Rolling Stone.

LE ORIGINI E IL SUCCESSO DI B. B. KING

Le origini del mito di B.B. King affondano le radici in quell’America nera da film, in una storia di affrancamento da una vita che pareva destinata ad aver poca differenza sostanziale con quella degli schiavi afroamericani. E infatti, B.B. King inizia a lavorare per una miseria, a cottimo, in una piantagione di cotone per poi cominciare a familiarizzare con la musica nel coro gospel della sua chiesa. Da allora la musica non lo abbandonò più anche se ci vollero ancora alcuni anni perchè arrivasse a prendere il soprannome di B. B. che lo farà diventare il B.B. King che conosciamo ancora oggi. Tutto merito di una radio di Memphis, la WIDA, che coraggiosamente per i tempi (ma forse aveva capito che stava nascendo qualcosa di importante) aveva deciso di trasmettere solo musica nera. B.B. King ne divenne un disk jockey e ciò lo portò dopo alcuni anni ad incidere con una etichetta di Los Angeles per arrivare poi alla consacrazione negli anni ’50. L’esplosione continuò fino agli anni ’70 e poi B.B. King iniziò a diradare le sue registrazioni, ma non le date dei live. E’ sempre stata l’esibizione dal vivo che non ha mai abbandonato, anzi è sempre stato il suo punto distintivo.

