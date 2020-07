Baarìa/ Su Canale 5 il film di Giuseppe Tornatore con le musiche di Ennio Morricone

Baarìa va in onda oggi, 6 luglio 2020, su Canale 5 a partire dalle 21.20 al posto di Interstellar inizialmente in programmazione. La scelta è arrivata per onorare la morte di Ennio Morricone che ne compose la colonna sonora. Questo film del 2009 fu girato da una grande del nostro cinema cioè Giuseppe Tornatore che ne curò anche soggetto e sceneggiatura. Nel cast troviamo come protagonisti Francesco Scianna e Margareth Madè ma anche i due comici Salvatore Ficarra e Valentino Picone oltre ad attori di un certo spessore come Raoul Bova e Nicole Grimaudo. Il film ha fatto incetta di premi andando a vincere due David di Donatello, due Globo d’oro, quattro premi Flaiano, il Premio Pasinetti al Festival di Venezia di quell’anno, un Ciak d’oro e anche il Nastro d’argento.

Baarìa, la trama del film

Occupiamoci ora della trama del film Baarìa. Peppino Torrenuova è costretto fin da bambino a lavorare abbandonando la scuola. Alla fine della guerra riuscirà a rubare dei soldi che lo porteranno ad acquistare dei bovini in grado di sostenere la sua famiglia. Deciderà così di abbracciare il mondo comunista e di iscriversi al PCI, trasformando quella che è una passione in un vero e proprio lavoro. Al centro ci sarà la storia d’amore con Mannina che non sarà accettata dalla famiglia di lei per le precarie condizioni economiche in cui questo si imbatte da tutta la vita. Sarà dunque il momento della classica fuitina per mettere tutti di fronte al fatto compiuto.

