Baba Vanga aveva previsto il terremoto in Russia: tutte le (presunte) previsioni della veggente per l'annno 2025 tra guerre, IA e alieni

Come sempre accade da parecchi anni a questa parte, in occasione di un importante evento nel mondo o – soprattutto – di una catastrofe il web impazzisce nel rilanciare le presunte previsioni della (altrettanto presunta) veggente Baba Vanga alla quale sono state affidate decine e decine di supposizioni che poi – secondo alcuni – si sarebbero rivelate veritiere; seppur di fatto non esista alcun testo scritto o resoconto ufficiale a tenerne conto, a differenza del “collega” Nostradamus che scrisse tutte le sue previsioni.

Prima di arrivare alla “nuova” previsione azzeccata da Baba Vanga è utile fare un passettino indietro per ricordare che secondo le versioni ufficiali si tratterebbe della bulgara Vangelija Pandeva Dimitrova: nata nel 1911, da piccolissima per un incidente mai veramente documentato – qualcuno parla di una tempesta di sabbia, qualcuno di tornado che la fece volare a parecchi metri di distanza – perse la vista e dal quale momento sostenne di essere in grado di vedere il futuro.

La fama di Baba Vanga esplose durante la seconda guerra mondiale quando iniziò a fare proseliti in tutta la Bulgaria per le sue presunte capacità di chiaroveggenza, attirando anche l’attenzione dell’allora governo bulgaro che la consultò in occasione di diverse decisioni importanti come se fosse una sorta di oracolo; mentre a Baba Vanga oggi sono attribuite le più disparate previsioni, tutte tramandate oralmente dato che – complice anche la sua cecità – non lasciò mai alcuna testimonianza scritta delle sue visioni sul futuro.

Le previsioni di Baba Vanga per il 2025: questo sarà l’anno della grande guerra e dell’arrivo degli alieni

L’occasione per cui si torna a parlare oggi di Baba Vanga è legata – naturalmente – al recente violentissimo terremoto che ha colpito la Russia, causando un’ondata di tsunami in Giappone: la previsione sarebbe stata tramandata attraverso i decenni e attribuita proprio al 2025; ulteriormente avvalorata da quella che oggi è considerata la “Baba Vanga giapponese“, ovvero l’autrice di manga – e autoproclamata veggente – Ryo Tatsuki che nel manga “The future I saw” ha predetto che il 5 luglio di quest’anno i mari giapponesi sarebbero “bolliti”.

Al di là del terremoto – che nelle previsioni di Baba Vanga rientra in quel capitolo annualmente dedicato ai fenomeni naturali distruttivi, nel quale sono spesso inclusi anche i cambiamenti climatici -, a qualcuno potrebbe interessare soffermarsi sulle (presunte) previsioni fatte per il 2025: la più singolare è sicuramente legata a una guerra nucleare su larga scala che provocherà la distruzione di buona parte del mondo civilizzato; interessante se collegata ai fatti che stanno accadendo in Medio Oriente e Ucraina.

Non solo, perché sempre in questo 2025 secondo Baba Vanga potremmo aspettarci anche – da un lato – un netto cambiamento nel rapporto tra l’umanità e la tecnologica, avvalorato dai detrattori degli sviluppi dell’intelligenza artificiale; oppure – dall’altro lato – una scoperta che “cambierà la nostra comprensione della vita e dell’universo” che secondo i teorici della veggente potrebbe essere legata a un contatto con gli alieni, avvalorato dall’avvicinarsi dell’oggetto astronomico chiamato “3I/ATLAS”.