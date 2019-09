Babacar al Lecce?/ Calciomercato: è fatta, ma Pedullà frena!

Khouma Babacar al Lecce può essere un colpo importante al fotofinish per il calciomercato dei salentini. Attaccante fisico e di grande esperienza darebbe una mano non indifferente al reparto offensivo giallorosso. Nelle ultime settimane il club pugliese aveva provato più volte a chiudere col Sassuolo l’affare, trovando però titubante il calciatore che sperava, probabilmente, di ritrovarsi a ricevere un’offerta più interessante da una squadra di maggiore livello. Saltata ogni possibilità però pare che Babacar si sia convinto di accettare il Lecce, piuttosto che rimanere seduto in panchina al Sassuolo fino a gennaio in attesa di una chiamata da un altro club. Si parla di un’operazione da sette milioni di euro di cui tre per il prestito oneroso e quattro per il riscatto obbligatorio.

Babacar al Lecce? Alfredo Pedullà frena

Quanto tutto sembrava fatta per Khouma Babacar al Lecce pare che qualcosa si sia inceppato, almeno questo è quello che racconta Alfredo Pedullà sul suo portale ufficiale. Pare infatti che siano i salentini a tirarsi indietro, non accettando il fatto che il calciatore abbia scelto loro solo perché l’ultima alternativa rimasta in piedi. Attenzione a quello che può accadere nelle ultime ore con il Lecce che rimane pista importante, ma Hellas Verona e Spal che guardano con concreto interesse. Il Sassuolo ha ormai di fatto messo il ragazzo fuori dal proprio progetto tecnico.

