Babacar, malore in allenamento: come sta/ Spasmo al cuore: Demiral corre in ospedale

Paura per El Khouma Babacar, colpito da un malore durante un allenamento. L’ex attaccante della Fiorentina, Lecce e Sassuolo, ora in Turchia tesserato dall’Aytemiz Alanyaspor, si è sentimento male all’improvviso e si è accasciato al suolo. Subito trasportato in ospedale per accertamenti, Babacar secondo la stampa turca sarebbe stato colpito da uno spasmo cardiaco, un problema che verrà approfondito nelle prossime ore e che potrebbe compromettere l’inizio della stagione di Babacar, che era impegnato nei primi giorni di ritiro col club turco. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Babacar è sotto controllo in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Infatti, in attesa di ulteriori accertamenti, il calciatore ha pubblicato su Instagram una foto in cui è ritratto in ospedale, con una didascalia per quanti si sono preoccupati delle sue condizioni di salute: “Grazie, sto bene”, ha scritto infatti Babacar dal letto di ospedale della clinica privata di Alanya.

MALORE BABACAR IN ALLENAMENTO: DEMIRAL IN OSPEDALE

Babacar sarebbe stato colto, dunque, da uno spasmo cardiaco. Si tratta di un’improvvisa e innaturale contrazione della parata muscolare che avvolge i vasi coronarici. Ciò comporta un’immediata riduzione del flusso di sangue, come se ci fosse un’occlusione che impedisce di ossigenare a dovere il cuore. Tanti i messaggi di affetto che sta ricevendo, anche perché tanto è stato lo spavento. “Voglio tranquillizzare tutti i miei famigliari, amici e tifosi che sto bene e ringrazio per l’affetto dimostrato”, ha scritto poi Babacar in una storia condivisa su Instagram. In queste ore di preoccupazione ha potuto contare sulla compagnia di un amico. Come rivelato sempre via social, è andato a trovarlo Merih Demiral, difensore turco di proprietà della Juventus, reduce dall’esperienza agli Europei 2020 con la Turchia. “Grazie per la visita”, ha scritto Babacar per l’amico protagonista di questo gesto d’affetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Babacar Khouma (@el.kuma_30)

