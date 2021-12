BABBO NATALE/ Da San Nicola alla Coca Cola: chi è “l’uomo” che porta i doni

Ormai ci siamo: mancano poche ore alla notte che ogni bambino – e perché no, anche qualche adulto! – attende tutto l’anno. Siamo alla Vigilia di Natale: dunque non possiamo non parlare di Babbo Natale! Elfi a lavoro in Lapponia per impacchettare gli ultimi regali. Renne pronte a spiccare il volo e a trainare la slitta ricolma di doni per i bambini (buoni) di tutto il mondo, a patto che abbiano scritto una letterina, s’intende.

Ma dove poggia le sue origini la leggenda di Babbo Natale? Per trovare il primo riferimento ad un “portatore di doni” nella storia bisogna risalire all’antica Grecia, a Poseidone, Dio dei Mari. Ma per un Babbo Natale di matrice cristiana il punto di partenza non può che essere San Nicola, vescovo di Myra in Turchia, considerato il protettore dei bambini. La somiglianza col Babbo Natale moderno, quello che siamo tutti soliti immaginare, era palese: dalla barba lunga alla tunica rossa. Fino a pochi decenni fa il legame Babbo Natale-San Nicola era tale che nei Paesi teutonici e del Nord Europa, dal Belgio all’Olanda fino a Germania e Austria, Santa Claus veniva rappresentato ancora la divisa da vescovo. E proprio alla lingua olandese bisogna fare risalire le origini del nome con cui oggi è noto anche Babbo Natale: Santa Claus da Sinterklass. Tradotto? San Nicola.

BABBO NATALE, LO ZAMPINO DELLA COCA COLA

Tutto torna, ma è vero – come ha osservato polemicamente qualche giorno fa un altro vescovo, quello di Noto (Siracusa), monsignor Antonio Staglianò – che l’immagine del Babbo Natale moderno si deve alla Coca Cola. Dall’azienda, però, ci tengono a fare delle precisazioni: “L’idea di vestire Babbo Natale con questo colore (rosso, ndr) non è venuta a noi: era già stato rappresentato con un vestito rosso prima che diventasse protagonista delle nostre campagne pubblicitarie natalizie, in particolare dal celebre fumettista politico Thomas Nast e in una cartolina di Natale stampata da Louis Prang. Di certo Coca‑Cola ha aiutato a creare l’immagine del moderno Babbo Natale, e infatti il modo in cui la maggior parte di noi lo vede – l’uomo sorridente e paffuto con la barba bianca – viene dalla pubblicità di Coca‑Cola.

Prima Babbo Natale era stato disegnato in vari modi – anche come un elfo spaventoso – ma indossava già l’abito rosso“. Beh, diciamolo subito: ad oggi non sostituiremmo il caro vecchio Babbo con un elfo simile al Grinch interpretato da Jim Carrey. Di certo c’è una cosa: al di là delle polemiche, Babbo Natale esiste nella mente e nel cuore dei bambini. Cosa c’è di sbagliato, nel fargli vivere (almeno) una notte d’incanto?



