Babbo Natale rapina farmacia a Roma armato di pistola/ Poi fugge: caccia al criminale

Babbo Natale rapina una farmacia a Roma. Potrebbe cominciare così la sceneggiatura di un film, magari una commedia, ma questa è pura cronaca. Un rapinatore si è vestito da Babbo Natale e ieri, poco prima delle ore 19, è entrato in una farmacia in via Luigi Odio, nel quartiere Fleming, con una pistola in pugno per farsi consegnare l’incasso. È riuscito a farsene dare una parte prima di scappare per le vie limitrofe. Stando a quanto riportato dall’AdnKronos, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Roma Trionfale che però non sono riusciti a individuare per ora il rapinatore. Ma sono al vaglio le immagini delle telecamere di zona per provare a identificarlo. Proseguono, dunque, le indagini per risolvere il giallo natalizio.

Tromba marina tra Ostia e Fiumicino/ Video: “Dopo il vortice forte vento e grandine”

Non è un caso isolato. È successo già altre volte che un rapinatore durante il periodo delle feste natalizie si travestisse da Babbo Natale. È accaduto, ad esempio, negli Stati Uniti negli anni scorsi, quando irruppe in una banca a Colorado Spring, salvo poi lanciare i contanti ai passanti in strada.

BABBO NATALE RAPINA FARMACIA: INDAGINI IN CORSO

A fornire ulteriori dettagli in merito alla rapina di “Babbo Natale” è Roma Today, secondo cui il rapinatore si è presentato con il tradizionale vestito rosso, capello con pompon, cinturone e barba bianca. Non aveva però con sé un sacco pieno di regali, ma una pistola in pugno. Il criminale travestito da Babbo Natale è entrato nella farmacia capitolina minacciando clienti e la farmacista, poi si è dileguato per le strade di Roma Nord. La stessa farmacista, scossa ma illesa, ha dato l’allarme dopo aver consegnato parte dell’incasso al rapinatore. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e subito hanno avviato le indagini. La caccia al rapinatore è ancora in corso.

Minaccia passanti e si tuffa nudo nella fontana/ Choc a Roma: fermato straniero

LEGGI ANCHE:

ANGELUS IMMACOLATA CONCEZIONE, VIDEO 8 DICEMBRE/ Papa Francesco: “umiltà ci fa santi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA