Babe, maialino coraggioso, film su Italia 1 dirett da Chris Noonan

Alle 14:30 di domenica 25 maggio 2025, nel pomeriggio di Italia 1, andrà in onda la commedia per famiglie del 1995 dal titolo Babe, maialino coraggioso.

Il film è a tecnica mista con umani e pupazzi meccatronici e ha vinto l’Oscar per gli effetti speciali grazie al lavoro di Scott E. Anderson, Charles Gibson, Neal Scanlan e John Cox, su ben sette candidature, tra cui quella del regista Chris Noonan, vincitore di un premio UNESCO per il suo documentario sulla disabilità Stepping Out (1980).

Il soggetto è basato sull’omonimo romanzo di Dick King-Smith, che ha scritto numerosi libri per ragazzi, tra cui The Fox Busters da cui è stata tratta la serie Galline alla riscossa (1999).

Il grande successo del film ha prodotto un sequel dal titolo Babe va in città (1998), diretto da Chris Miller.

Protagonisti, oltre naturalmente al maialino Babe, di razza Large White, il grande attore britannico James Cromwell, che nella sua carriera ha preso ruoli in parte secondari in produzioni grandiose, come Il miglio verde di Steven Spielberg e che ha vinto un Emmy per la serie TV American Horror Story nel 2013. Al suo fianco l’attrice e doppiatrice Magda Szubanski, che ha partecipato a diversi film fantastici come La bussola d’oro e The Mask 2 e ha doppiato i pinguini di Happy Feet 1 e 2.

La trama del film Babe, maialino coraggioso: una fiaba animalista

La storia di Babe, maialino coraggioso ruota intorno a un maialino Large White, il quale è il primo premio di un concorso della contea dello Yorkshire in Inghilterra. La competizione prevede che chi ne indovina il peso esatto se lo porti a casa e il fortunato è Arthur Hogget, contadino proprietario di una fattoria.

Arrivato a destinazione, il piccolo maiale conosce gli animali presenti, tra cui la Border Collie Fly e il suo “maritino” Rex e Ferdinand, un papero che si comporta come un gallo, svegliando le persone al mattino: questa sua qualità lo ha risparmiato dall’essere mangiato perché ritenuto utile. Tra gli animali c’è anche la gatta Duchessa, la vera villain del film che sarà di ostacolo al protagonista in diverse occasioni.

Un giorno Hogget nota che il maiale ha un buon rapporto con le galline, tanto da separare quelle marroni dalle bianche. In realtà il sogno di Babe, questo è il nome scelto per il maialino, è di diventare un “cane da pastore” proprio come Rex. Dopo aver visto come si comporta con le galline, Hoggart decide di portarlo a pascolare le pecore e con sua grande sorpresa nota che il porcellino ci sa davvero fare. Contro il parere di tutti, anche della moglie Esme, decide così di portarlo a un concorso per cani da pastore. Riuscirà Babe a stupire tutti?