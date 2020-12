Babe Maialino coraggioso, Italia1/ Trama del film in onda oggi, 28 dicembre 2020

BABE MAIALINO CORAGGIOSO, CAST DEL FILM IN ONDA OGGI, 28 DICEMBRE 2020

Quello che ci attende oggi pomeriggio è un tuffo negli anni ’90 con l’ennesima replica di Babe Maialino coraggioso in onda oggi pomeriggio su Italia1 a partire dalle 14.06. La settimana di Natale è terminata e siamo ormai agli inizi di quella che chiuderà questo difficile anno ma gli italiani sono ancora chiusi in casa e quindi il pomeriggio si passa davanti alla tv, grandi e piccoli insieme. Cosa c’è di meglio che fare un tuffo nel passato permettendo ai più piccoli di casa di apprezzare il famoso film con un maialino parlante come protagonista?

La sua vita cambierà quando i coniugi Arthur (James Cromwell) ed Esme Heggett (Magda Szubanski) lo acquistano contenti di poterne usufruire per il pranzo di natale, ma sarà davvero questo il suo destino oppure no? Agli attori in carne ed ossa si uniscono anche i doppiatori degli animali a cominciare da Christine Cavanaugh che prestala sua voce a Babe, Miriam Margolyes fa lo stesso con Fly, Danny Mann è Ferdinand, Hugo Weaving è Rex, Miriam Flynn è Maa e Roscoe Lee è Browne.

BABE MAIALINO CORAGGIOSO, LA TRAMA

La trama del film è ormai ben nota a tutti visto che Babe Il Maialino coraggioso è al suo ennesimo passaggio in tv ma per chi non la conoscesse ancora.. Babe è un maialino che viene preso dall’allevamento in cui è nato per essere usato come premio in un luna-park e a portarlo a casa sono il contadino Arthur Hoggett e sua moglie Esme. I due vorrebbero mangiarlo a Natale ma presto si accorgono che è in grado di sostituire i cani nella guida del gregge e così non solo si salva ma il suo padrone lo iscrive ad un concorso riservato ai cani da pastore, al posto di Fly e Rex che hanno entrambi problemi di salute.

Nella fattoria, il porcellino Yorkhshire, deve sottostare alle regole imposte da Rex, il cane pastore, ma toccherà a Fly, la compagna di Rex, fare da madre a Babe che diventa amico degli altri animali della fattoria: l’eccentrico papero Ferdinand, che vuole essere un gallo, la gatta Duchessa e una pecora sensibile.



