Babe va in città, film su Italia 1 diretto da George Miller

Domenica 1 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, la commedia d’avventura intitolata Babe va in città.

Questo progetto cinematografico è una produzione Australiana del 1998 ed è il sequel del più famoso Babe, maialino coraggioso (1995).

Il film Babe va in città è scritto e diretto, così come il capitolo precedente, da George Miller, conosciuto nel settore sopratutto per avere realizzato la serie per il grande schermo di Mad Max.

Il cast principale di Babe va in città vede il ritorno di James Cromwell, vincitore del Premio Emmy per la sua interpretazione in American Horror Story, e di Magda Szubanski, che aveva esordito al cinema proprio con il personaggio della Sig.ra Esme Cordelia Hoggett in Babe, maialino coraggioso. Nel cast anche Mary Stein e Mickey Rooney, mentre la voce del protagonista a 4 zampe nella versione originale è quella della doppiatrice e cantante Elizabeth Daily, mentre per la lingua italiana di Lorenzo De Angelis.

La trama del film Babe va in città: come salvare il destino della fattoria?

Babe va in città riprende la storia del dolce e buon maialino da dove l’avevamo lasciata nel capitolo precedente.

Il nostro protagonista rientra nella fattoria di famiglia vincitore della famosa gara a cui ha partecipato con il suo padrone e, dopo questa incredibile notizia, iniziano a fioccare numerose offerte da parte di persone che vorrebbero mettere le mani sull’animale.

Arthur, però, non ha nessuna intenzione di separarsi dal suo amico, anche se questo significa rinunciare ad importanti somme di denaro. Purtroppo, però, accade un evento terribile: durante alcune opere di riparazione il pastore finisce sulla sedia a rotelle e la fattoria rischia di cadere in malora senza la sua guida.

I debiti iniziano ad accumularsi e la signora Hoggett inizia a valutare seriamente di vendere Babe ma una nuova possibilità le si propone davanti, ovvero partecipare ad una nuova gara.

Il piccolo protagonista, però, senza il buon signor Hoggett sembra perso e incapace di ubbidire ai comandi.

Ormai la situazione sembra irreparabile ma ancora una volta il tenero Babe dimostrerà il suo coraggio e metterà in campo tutte le sue forze, grazie anche all’aiuto di nuovi amici animali, per salvare la sua famiglia.