Babe va in città/ Su Italia 1 il sequel del film Babe maialino coraggioso

Babe va in città, film di Italia 1 diretto da George Miller

Babe va in città va in onda oggi, 23 gennaio 2022, su Italia 1 dalle ore 16,30. Il film del 1998, diretto da George Miller, è il sequel di Babe, maialino coraggioso che andrà in onda subito prima questo pomeriggio. Nel cast del film troviamo Magda Szubanski, James Cromwell, Mark Stein e Mickey Rooney.

Pistole roventi/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

Gli effetti speciali sono curati dalla Rhythm and Hues Studios insieme a Mill Films e Animal Logic che rendono il tutto decisamente realistico e forse ancor di più del primo capitolo. Il film però ebbe meno successo di quello che lo precedeva anche perché insisteva su qualcosa che se prima era nuovo ora sapeva troppo di già visto.

Il mio matrimonio preferito/ Su Rai 2 il film con Tess Harper

Babe va in città, la trama del film: cosa accade in fattoria?

In Babe va in città dopo essere diventato celebre in tutto il paese, in seguito alla vittoria di un concorso riservato a cani da gregge, il dolce maialino Babe torna a vivere nella sua fattoria: la signora Esme e il marito, il fattore Hoggett, non sono interessati a renderlo animale da circo o da esposizione, ma, in seguito ad un incidente occorso proprio all’uomo, la fattoria rischia la malora e la bancarotta, per cui Esme Hoggett, donna alquanto pragmatica, decide di esibire il suo porcellino delle meraviglie per raggranellare qualche soldo.

È una sporca faccenda, tenente Parker!/ Su Rete 4 un John Wayne diverso dal solito

La nomea di Babe trascende la sua nazione: tutto il mondo vuole vedere questo porcellino da condotta di greggi e, recandosi verso la città nella quale Babe sarà esibito, rimangono bloccati nella tremenda e caotica Metropolis, Fortunatamente trovano ricovero nell’hotel “Pulcilandia”, dove la proprietaria ospita animali di tutti i tipi, luogo nel quale Babe farà amicizia con altri mammiferi, ma il tremendo Fugly Floom il clown, zio della proprietaria dell’hotel, rapisce il maialino per esibirlo in un circo e arricchirsi.

Inizia quindi l’ennesima avventura per questo iconico porcello delle meraviglie, avventura nella quale conoscerà animali alquanto strani per la sua esperienza di vita in fattoria.

Video, il trailer del film “Babe va in città”





© RIPRODUZIONE RISERVATA