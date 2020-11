Babilonia, la nuova hit di Stefania Orlando / “Ma che è?”, il gelo dentro la casa del Grande Fratello Vip

Mentre i concorrenti del Grande Fratello VIP prendono il sole in giardino, parte una canzone. Si tratta della nuova hit di Stefania Orlando, dal titolo Babilonia. I concorrenti, ad eccezione della diretta interessata, non riconoscono il pezzo né tantomeno la voce. Qualcuno, incuriosito, domanda quale sia il titolo del brano. Nel video si sente un eloquente “ma che é?“, mentre Enock Balotelli racconta il suo mal di pancia notturno. Ad un certo punto Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci riconoscono la voce di Stefania Orlando. “Ma quando hai fatto questa canzone?“, le chiedono. “Questa canzone doveva uscire… e se me la fanno sentire vuol dire che è uscita”, spiega commossa Stefania Orlando. Che ammette di sentirsi in imbarazzo nel riascoltare la sua voce davanti a tutti i coinquilini: “Dai mi vergogno“. “Me ne sono accorto dopo un secondo che eri tu”, le dice Oppini. Stefania Orlando comincia a canticchiare il pezzo: “cercando Babilonia ho trovato te…”. Una canzone molto orecchiabile, in linea con altre proposte del mercato. Stefania Orlando ne approfitta per spiegare ai ragazzi il significato del titolo: “Ho scelto Babilonia perché è considerato il luogo della perdizione“. I coinquilini si congratulano con l’Orlando, che a quanto pare va molto orgogliosa del risultato ottenuto. “Grazie Grande Fratello! Sono commossa!“, urla Stefania Orlando in giardino. Mentre Oppini e gli altri ragazzi le rivolgono un affettuoso orlandoapplauso.

