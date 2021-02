Baby Alieno, chi è?/ Gli indizi: fuori i Ricchi e Poveri, dentro “una nuova anima”

Baby Alieno,chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato

Il vero protagonista della prima puntata de Il Cantante Mascherato, nel bene e nel male, è stato proprio lui, il Baby Alieno. Per la prima volta nella storia del programma erano ben 4 gli artisti dentro la ‘maschera’ ma le cose non sono andate come previsto alla luce del fatto che il gruppo si è dovuto ritirare proprio per via di un malore lasciando così il programma dopo i saluti e gli applausi di rito. Sotto la maschera infatti c’erano Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu e per loro stessa ammissione, è stato davvero complicato esibirsi sotto la maschera perché non si respirava tra movimenti e canto ed è per questo che hanno deciso di svelarsi e lasciare il programma. In realtà nelle scorse ore proprio la conduttrice ha ribadito che non c’è stato alcun malore sotto la maschera: “I Ricchi e Poveri saranno con noi anche nella seconda puntata, non hanno avuto nessun malore. Domani sera torneranno per raccontarci com’è andata”.

Dopo l’addio dei Ricchi e Poveri, in Baby Alieno albergherà una nuova anima

Milly Carlucci ha deciso, però, di non farsi sfuggire l’occasione di cavalcare l’onda di uno dei personaggi più amati de Il Cantante Mascherato cercando per Baby Alieno un’altra anima. La maschera sarà chiamata allo spareggio con Pecorella in apertura di puntata di questa sera e solo in quel momento scopriremo quale sarà il suo destino come la stessa conduttrice ha spiegato ospite a La Vita in Diretta. Non c’è bisogno di dire che quindi per il Baby Alieno è tutto da rifare perché gli indizi che abbiamo sentito nelle scorse settimane non sono più validi e che tra qualche ora avremo modo di ascoltare la sua voce e la sua presentazione. Speriamo solo che allo spareggio con la Pecorella non ci tocchi di nuovo rinunciare a Baby Alieno.



